WP Pilot z aplikacją na LG Smart TV

W najnowszej aplikacji na telewizory LG WebOS użytkownicy znajdą wygodny widok główny z podglądem aktualnie trwających programów telewizyjnych dla wszystkich kanałów, które zawiera dany pakiet. Na każdym z kanałów będzie również dostępny opis ramówki programu na dany dzień.

Usługa WP Pilot jest dostępna bez konieczności podpisywania umowy i bez dekodera. Telewizję oglądać można także poprzez stronę internetową, aplikacje na platformy Android, iOS, Windows i Xbox oraz z wykorzystaniem Chromecast i Airplay.

W ofercie WP Pilot znajduje się ponad 100 kanałów, m.in. ogólnotematycznych, filmowych, sportowych oraz tych, skierowanych do najmłodszych. Spośród nich ponad 30 kanałów jest dostępnych w darmowym pakiecie. Dostępne pakiety Premium to Starter Plus od 9,99 zł, Podstawowy od 24,99 zł, Rozszerzony od 39,99 zł oraz Rozszerzony MAXI od 45,99 zł. W ofercie WP Pilot znajduje się również 10 najpopularniejszych stacji radiowych z OPEN FM. Zgodnie z badaniem Mediapanel w grudniu 2021 roku z usługi korzystało 2,4 mln Polaków.