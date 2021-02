Razer Thunderbolt 4 Dock Chroma został zaprojektowany z myślą o zwiększeniu opcji połączeń komputera.

Urządzenie jest wyposażone w najnowsze standardy połączeń, w tym czytnik kart SD UHS-II do szybkiego przesyłania plików z aparatu, port Ethernet zapewniający szybką i stabilną łączność z Internetem, trzy porty USB typu A do podłączania starszych urządzeń oraz cztery porty USB typu C Thunderbolt 4 do podłączenia wszystkiego innego.

Dzięki przepustowości 40 Gb/s stacja dokująca może obsługiwać maksymalnie dwa monitory 4K lub jeden monitor 8K, ultraszybki zewnętrzny dysk SSD, zapewniający większą pojemność. Dodatkowo urządzenie dostarcza zasilanie do 90 W, aby urządzenia zewnętrzne były zawsze naładowane.

W gadżecie Razera nie mogło oczywiście zabraknąć oświetlenia RGB. W Thunderbolt 4 Dock kolorowe diod zostały umieszczone na dole i można je dostosować do dowolnego z 16,8 miliona kolorów dostępnych w Razer Synapse 3.