Airspeeder Mk3 zaprezentowany. Oto latający samochód wyścigowy [Zobacz wideo]

Australijska firma Alauda Racing właśnie zaprezentowała swój najnowszy pojazd Airspeeder Mk3. Stanowi on połączenie drona z nowoczesnym samochodem. Elektryczna maszyna posiada cztery śmigła i 96-kilowatogodzinowy układ napędowy.

Airspeeder Mk3 to pojazd pionowego startu i lądowania. Maszyna bez najmniejszych problemów uniesie się z każdej powierzchni i przyspieszy do 100 kilometrów na godzinę w zaledwie 2,3 sekundy. Maksymalna prędkość do jakiej może rozpędzić się ten futurystyczny bezzałogowiec to 130 km/h. Pojazd waży zaledwie 100 kilogramów.

Producenci pojazdu podkreślają, że dzięki wykorzystaniu szeregu najnowszych technologii, maszyna jest w zupełności bezpieczna dla otoczenia. Posiada ona m.in. system antykolizyjny oparty na radarach oraz popularny LiDar. Cała konstrukcja jest wykonana z wytrzymałego włókna węglowego. Jej twórcy zapewniają, że wymiana akumulatora w pojeździe ma być bardzo szybka i prosta. Na poniższym wideo możecie zobaczyć elektryczny samochód latający w pełnej okazałości.

Pierwsze 10 bezzałogowych Airspeeder Mk3 ma pojawić się na rynku jeszcze w 2021 roku.

Przypomnijmy, że Alauda Racing planuje w tym roku zorganizować wyścigi podniebnych bolidów. Mają one przypominać wyścigi Formuły 1. Pomysłodawcy przedsięwzięcia mają nadzieję, że z biegiem lat, ten nowy i ekstremalny sport zyska potężną popularność na całym świecie.

