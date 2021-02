Sprytne tricki i urządzenia, które pomogą Ci usunąć sierść z ubrań

Mechaniczne usuwanie sierści z ubrań

Strzepywanie sierści z ubrań przy użyciu ręki nie przyniesie oczekiwanego efektu. Zamiast tego spróbuj użyć jednego z następujących akcesoriów:

rolka z taśmą klejącą – to klasyczne wyposażenie każdego posiadacza zwierzaka. Stosowanie jej na dużej powierzchni może się okazać czasochłonne i nieopłacalne, ale z pewnością przyda Ci się, by na szybko odświeżyć rzeczy, które chcesz właśnie założyć;

szczotka z weluru i włosia – tam, gdzie nie sprawdzi się rolka (czyli na twardych, grubych materiałach), doskonale poradzi sobie szczotka obita welurem i posiadająca sztywne włosie. Wystarczy kilka zdecydowanych ruchów, by skutecznie pozbyć się nawet mocno naelektryzowanej sierści;

gumowa rękawiczka – to patent, który sprawdzi się w przypadku, gdy nie masz w domu żadnych specjalistycznych akcesoriów do walki z psią czy kocią sierścią. Jak to działa? Załóż gumową rękawiczkę, delikatnie zwilż ją wodą, a następnie przesuń po powierzchni tkaniny. Kłaczki przyczepią się do ręki. Wystarczy je tylko spłukać i powtórzyć czynność kilka razy aż osiągniesz satysfakcjonujący efekt.

Powyższe sposoby służą jedynie do doraźnej walki z sierścią, czyli np. w sytuacji, gdy zauważysz ją na ubraniach tuż przed wyjściem z domu. Stosowane jako jedyny sposób usuwania kłaczków mogą okazać się nieefektywne i męczące. Wyobraź sobie przejeżdżanie rolką z taśmą klejącą po wszystkich ubraniach przed włożeniem ich do szafy… Aby trwale pozbyć się sierści z tkanin, powinieneś przystąpić do działania już na etapie ich prania i suszenia.

Jak prać, by pozbyć się sierści?

Usuwanie sierści podczas prania sprawia problemy z dwóch powodów. Po pierwsze, ostre igiełki wbijają się pomiędzy splot tkaniny, skąd trudno je wyciągnąć. Po drugie, sierść może się elektryzować, a w takiej sytuacji trudno ją okiełznać na tyle, by możliwe było jej usunięcie. Co zrobić, by pokonać te dwie przeszkody i cieszyć się ubraniami wolnymi od kłaczków?

W delikatnym rozluźnieniu splotu materiału pomoże funkcja parowa, którą znajdziesz chociażby w modelu Electrolux PerfectCare 900 wyposażonym w technologię SteamCare. Dzięki potraktowaniu ubrań parą wodną nie tylko zmniejszysz stopień ich zagniecenia, lecz również sprawisz, że sierść sama wysunie się spomiędzy nitek i osiądzie na ściankach bębna, skąd łatwo ją usuniesz.

W walce z sierścią na ubraniach wspomogą Cię także detergenty o działaniu antyelektrostatycznym, które rozładują ładunki elektryczne zgromadzone na tkaninach. Zamiast nich możesz dodać do prania odrobinę octu, który działa na tej samej zasadzie. Nie martw się przykrym zapachem – środki piorące i zmiękczające na pewno go zneutralizują, więc pozostanie niewyczuwalny na wypranych rzeczach.

Możesz też rozważyć wkładanie do bębna specjalnych kulek z wypustkami. Podczas jego obracania będą się przesuwać po materiałach, delikatnie rozluźniając ich splot i ułatwiając wypadanie kłaczków.

Suszarka – przydatna dla właścicieli futrzastych pupili

W skutecznym zmniejszeniu liczby włosków pozostających na ubraniach po upraniu pomoże również suszenie ich w suszarce automatycznej. Jak to możliwe? Specyficzne warunki towarzyszące jej działaniu – a w szczególności ciepło i delikatne obroty – sprzyjają rozluźnianiu nitek. W efekcie sierść wypada spomiędzy nich i jest wyłapywana przez specjalny filtr, który trzeba tylko regularnie oczyszczać ze wszystkich zebranych kłaczków.

Nie jesteś pewien, czy wszystkie części Twojej garderoby nadają się do suszenia w suszarce automatycznej? Zanim włożysz coś do bębna, koniecznie sprawdź informacje znajdujące się na metce. Jeśli mimo to masz wątpliwości, skorzystaj z pomocy profesjonalistów. W mobilnej aplikacji MyElectrolux znajdziesz szereg wskazówek dotyczących prania konkretnych materiałów i sztuk odzieży. Wystarczy kilka kliknięć, by rozstrzygnąć, czy użycie suszarki bębnowej będzie bezpieczne dla Twoich ubrań.

