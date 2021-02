Jakie korzyści niesie ze sobą abonament rodzinny?

Ekonomiczne rozwiązanie – oszczędność dla każdego

Abonament rodzinny, nazywany także grupowym, to świetne rozwiązanie nie tylko dla rodzin, lecz także grup znajomych. Do najważniejszych zalet abonamentu grupowego można zaliczyć zmniejszenie opłat za indywidualne rachunki telefoniczne, a także możliwość doboru odpowiedniego planu dla każdej osoby z danej grupy. Swoboda korzystania z rozmów uwalnia nas od konieczności pamiętania o ciągłym sprawdzaniu, ile jeszcze minut pozostało do wykorzystania. Osoby dołączone do pakietu nie będą musiały kończyć wcześniej rozmowy ani wpisywać kodów, by sprawdzić stan pakietów, ponieważ rozmowy oraz SMSy są bez limitu. Ogromną zaletą są też duże paczki danych. Jest to szczególnie ważne, biorąc pod uwagę fakt, że w obecnych czasach trudno jest żyć komfortowo bez stałego dostępu do sieci. Informacje z całego świata oraz szybkie wyszukiwanie haseł w telefonie, gdziekolwiek się znajdujemy, to już codzienność. Już za niewielką cenę można korzystać nawet z 20 GB, które spokojnie wystarczą na przeglądanie stron z informacjami, sprawdzenie, co słychać na ulubionych portalach społecznościowych oraz odtwarzanie filmików. W ten sposób można umilić sobie wyjazd służbowy lub rekreacyjny. Abonament rodzinny jest więc świetną opcją dla osób, które często razem wyjeżdżają, a jednocześnie chcą korzystać z atrakcyjnej cenowo oferty.

Wygoda i spokój

Możemy wyobrazić sobie sytuację, gdy w pośpiechu szykujemy się do zagranicznego wyjazdu. Trzeba spakować walizki, przygotować dokumenty, pamiętać o wielu rzeczach. W takim przypadku kilka gigabajtów danych w roamingu w Unii Europejskiej zapewnia spokój ducha i komfort, gdyż nie ma potrzeby chodzenia do salonu operatora ani wpisywania kodów. Wybierając się w podróż służbową oraz wakacyjną z takim pakietem, będziemy mieć gwarancję, że na miejscu bez problemu połączymy się z Internetem. Abonament grupowy jest więc bardzo wygodnym rozwiązaniem, które świetnie sprawdzi się w kraju oraz za granicą.

Idealna propozycja dla całej rodziny

Doskonałym rozwiązaniem dla rodzin jest oferta, w której kolejna osoba dołączona do abonamentu otrzymuje zniżkę. Każdy może swobodnie korzystać z rozmów, SMS-ów, MMS-ów, dużego pakietu danych, a dodatkowo nie trzeba się martwić o dostęp do sieci. Abonament rodzinny to atrakcyjna oferta dla wielu osób, na przykład rodzin z dziećmi, które chcą być ze sobą w stałym kontakcie. Dodatkową zaletą jest możliwość kontrolowania wydatków na usługi telekomunikacyjne najmłodszych członków rodziny.

Artykuł sponsorowany Virgin Mobile