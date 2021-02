VR Fitness Studio Tempo Studio pozwoli zamienić dom w siłownię przyszłości

Tempo Studio to rozwiązanie dla osób ćwiczących w domu. Pozwala ustalić indywidualne potrzeby i cele fitness, które są odzwierciedlane w informacjach zwrotnych, otrzymywanych podczas aktywności fizycznej. Całe doświadczenie jest zoptymalizowane dzięki najnowocześniejszej technologii AI Tempo, bazującej na osiągnięciach sztucznej inteligencji.

Siłownia przyszłości w domu

Centralnym elementem pakietu Tempo Studio jest 42-calowy wyświetlacz HD, który zamienia się w domową siłownię. W zestawie znajdują się też inne, ważne sprzęty do fitnessu: sztanga, hantle, mata do ćwiczeń, czujnik tętna czy rollery do masażu.

Rozwiązanie pozwala osiągnąć bardzo dobre efekty za sprawą technologii przechwytywania ruchu 3D. Ta funkcja poddaje analizie obecną formę i dostarcza informacji zwrotnych na temat ćwiczeń, które uwzględniają przyjęte cele. Zwykle takie uwagi były zgłaszane wyłącznie przez trenerów personalnych, którzy pobierają wysokie opłaty za swoje usługi.

Spersonalizowane ćwiczenia w domowym zaciszu

Tempo Vision to jedna z kluczowych funkcji, która wyróżnia Tempo Studio. Dzięki Tempo Vision ciało jest analizowane za pomocą 30 impulsów światła podczerwonego na sekundę, które łączą się, tworząc ziarnisty model 3D ciała z dokładnością do 80 000 pojedynczych punktów. Ten model z kolei wygeneruje mnóstwo danych, na podstawie których system Tempo Studio może policzyć powtórzenia, monitorować tętno, czy wydawać zalecenia dotyczące techniki.

Tempo Studio zapewnia również dostęp do trenerów w czasie rzeczywistym, którzy mogą również zapewnić spersonalizowane informacje podczas zaplanowanych zajęć. Jest też "tryb wyzwania”, który pozwala sprawdzić swoje umiejętności w starciu z innymi członkami aplikacji z całego świata.

Twórcy rozwiązania przekonują, że do jego używania nie potrzeba dużo miejsca. Wystarczy około 1,5 metra wolnej przestrzeni, aby zamienić dom lub mieszkanie w studio fitness. Jest to interesująca opcja dla wszystkich, którzy chcą ćwiczyć w bezpiecznej, domowej przestrzeni.