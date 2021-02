Dawid Podsiadło i Radek Kotarski uruchomili wspólny podcast. Internauci: jesteście cudowni

Jeden z najbardziej popularnych wokalistów w Polsce, Dawid Podsiadło oraz twórca internetowy, którego publiczność może znać m.in. z występów w reklamach Banku Millennium, postanowili połączyć siły tworząc autorski podcast.

"Podsiadło Kotarski Podcast" ma charakteryzować się luźną formułą, dzięki której, jak twierdzą twórcy, słuchacze poczują się jak na przyjacielskiej rozmowie z duetem prowadzących. Podczas około 60 minutowych odcinków, będą oni dyskutować na wiele rozmaitych tematów.

Premierowa odsłona zatytułowana "Wyłącz ten telefon, bo ci go wyłączę na amen" minęła pod znakiem dyskusji na temat wpływu internetu na codzienne życie. Autorzy rozmawiali także o byłych związkach, smartfonach, a także serialu "Kalifat".

— Zależało nam na stworzeniu miejsca, w którym bez napinki moglibyśmy powymieniać się z naszymi słuchaczami opiniami na temat filmów, seriali czy książek, a do tego potowarzyszyć im w przeróżnych sytuacjach. Sami słuchamy podcastów w trakcie robienia zakupów, jazdy samochodem do domu czy ćwiczeń na siłowni, w tym ostatnim najrzadziej, co świetnie widać po moich bicepsach — mówi Dawid Podsiadło, cytowany przez portal Wirtualne Media.

"Podsiadło Kotarski Podcast" będzie emitowany w każdy czwartek w formie audio na platformach streamingowych oraz na kanale YouTube. Poniżej możecie zobaczyć pierwszy odcinek.

"Podsiadło Kotarski Podcast". Internauci zachwyceni

Pierwszy odcinek nowego podcastu spotkał się z pozytywnymi opiniami internautów. "Jesteście cudowni", "Nigdy nie słyszałam czegoś tak dobrego", "Boże, jakie to dobre" to tylko niektóre z komentarzy.

Radosław Kotarski popularność zyskał jako autor popularnonaukowego kanału youtube’owego "Polimaty". Prowadził także pięć serii programu "Podróże z historią" w TVP2, a od kilku lat ma wydawnictwo książkowe Altenberg. Pierwszy odcinek jego wspólnego podcastu z charyzmatycznym wokalistą obejrzało już ponad 130 tysięcy widzów.

