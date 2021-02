Super nowości od Sharp - inteligentne oczyszczacze i nawilżacze powietrza UA-KIL80E-W i UA-KIL60E-W

Dwa doskonałe oczyszczacze i nawilżacze powietrza od Sharp

Sharp od wielu lat jest liderem na rynku oczyszczaczy powietrza. Innowacyjne metody wykorzystywane przez tę japońską markę sprawiły, że ich sprzęt doceniają użytkownicy niemal na całym świecie. Nowe, wielofunkcyjne urządzenia Sharp to doskonała propozycja dla wszystkich osób, które szukają profesjonalnych oczyszczaczy powietrza o bardzo dużej wydajności.

Zarówno modele Sharp UA-KIL80E-W, jak i UA-KIL60E-W zostały wyposażone w filtry o długiej żywotności sięgającej nawet do dziesięciu lat. Na szczególną uwagę zasługuje również rozbudowany system czterech czujników powietrza (kurzu, zapachów, temperatury i wilgoci oraz stężenia PM2.5), a także otoczenia (czujnik światła). Ta inteligentna technologia zapewnia optymalną wilgotność oraz usuwa niemal 100% zanieczyszczeń gazowych oraz mechanicznych.

Ponadto urządzenia wspierane są przez wyjątkowo mocny generator jonów Plasmacluster HD25000, którego skuteczność została potwierdzona licznymi certyfikatami. Warto też zauważyć, że oba oczyszczacze powietrza Sharp są energooszczędne oraz niezwykle ciche w użytkowaniu.

Zobacz również: Studio PlayStation 5 highlight: Jan Dąbrowski – nowy Interface i usługi na PS5

UA-KIL — flagowa seria firmy Sharp

Sharp UA-KIL80E-W i UA-KIL60E-W to obecnie najwydajniejsze oczyszczacze powietrza, które dodatkowo zostały wyposażone w przydatną funkcję nawilżania. Model UA-KIL80E-W dedykowany jest głównie pomieszczeniom o powierzchni sięgającej do 62 m², zaś UA-KIL60E-W nadaje się do wnętrz nieprzekraczających 50 m². Urządzenia zawierają doskonały system filtracyjny składający się z węglowego filtra eliminującego zapachy, samoczyszczącego filtra wstępnego oraz najwyższej klasy biologicznego filtra HEPA H13.

Ponadto posiadają unikalny system czyszczenia, dzięki czemu te flagowe oczyszczacze powietrza są nie tylko bardzo tanie w eksploatacji, ale też wyjątkowo łatwe w obsłudze. Nie można także zapominać o zastosowaniu innowacyjnego wskaźnika jakości powietrza. Specjalna dioda na bieżąco informuje o stanie powietrza, co pozwala uniknąć zbyt wysokiego stężenia zanieczyszczeń w pomieszczeniu.

Oczyszczacze powietrza Sharp UA-KIL80E-W i UA-KIL60E-W zapewniają również przebadaną, bezpieczną i certyfikowaną jonizację powietrza. Generowane klastry jonowe aktywnie dezynfekują powietrze, jednocześnie unieszkodliwiając znajdujące się w pomieszczeniu patogeny, w tym wirusy, bakterie oraz alergeny. Sprzęt rekomendowany jest więc alergikom i wszystkim osobom doceniającym czyste powietrze bez zanieczyszczeń.

Unikalne rozwiązania od Sharp

Inteligentne nowości od Sharp kumulują wszystkie najlepsze rozwiązania, wykorzystywane wcześniej w innych oczyszczaczach tej firmy. Z pewnością dużą zaletą tych urządzeń jest nowoczesny tryb nawilżania i oczyszczania, dzięki któremu można zadbać o najwyższą jakość powietrza. Wykorzystywany w tych modelach pasywny system filtracyjny został uznany za jeden z najbardziej innowacyjnych oraz zaawansowanych na rynku. Nowe oczyszczacze Sharp efektywnie zatrzymują więc różnego rodzaju zanieczyszczenia, w tym sierść, kurz, a nawet włosy. Dodatkowo w bardzo łatwy sposób wychwytują wszelkie gazy i nieprzyjemne substancje, natychmiastowo je likwidując. Sprzęt posiada też unikalną funkcję Plasmacluster Ion Spot usuwającą zapachy z tkanin.

Flagowe modele marki Sharp posiadają intuicyjny panel sterowania. Przy użyciu jednego przycisku można uruchomić poszczególne funkcje, w tym nawilżanie czy oczyszczanie. Ponadto oczyszczacze powietrza z serii UA-KIL wykazują dużą mobilność, dzięki wyposażeniu w praktyczne koła oraz dwa uchwyty ułatwiające bezproblemową relokację pomiędzy poszczególnymi pomieszczeniami.

Jakość powietrza znacząco wpływa na nasze zdrowie i codzienne samopoczucie. Warto więc zadbać o siebie, a także swoich najbliższych, inwestując w najnowsze, inteligentne oczyszczacze od Sharp.

Artykuł sponsorowany SharpDirect