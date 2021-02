Szalony konstruktor przesadził? Oto rower, którym można jeździć… po lodzie

Autorem tego szalonego pojazdu jest prowadzący kanał "The Q" na YouTube. Jego działalność to przeróżne wynalazki. Najnowszy jednocześnie imponuje i przeraża lekką (?) nieodpowiedzialnością.

To rower, którym można jeździć po lodzie. Tyle że koła wykonane zostały z dużych pił tarczowych. A co za tym idzie, taka jazda w znaczący sposób wpływa na taflę — po prostu ją uszkadzając. Całość jest więc naprawdę ryzykowna i niebezpieczna. Niby w wielu miejscach na świecie mrozy trzymają, ale z zamarzniętą wodą żartów nie ma.

Oczywiście zapewne "The Q" nie chodziło o to, aby wymyślić środek transportu, który pomoże dostać się z jednego brzegu zamarzniętego jeziora na drugi. To raczej pokaz możliwości konstruktora.

Zobacz również: John Deere - kosiarka samojezdna. Marzenie każdego mężczyzny

I faktycznie proces powstawania śledzi się z dużą uwagą. Jeśli kojarzycie eksperymenty trójki z "Top Gear", materiał na pewno przypadnie wam do gustu.

Po skutym lodzie jeziorze czy innym zbiorniku wodnym naprawdę nie warto jednak się poruszać. Wystarczy przypomnieć tragiczne zdarzenie sprzed dwóch lat, kiedy 64-latek jeździł po zamarzniętym jeziorze quadem i ciągnął na sankach znajomego 69-latka, kiedy pod pojazdem załamał się lód. Mężczyzny nie udało się uratować.