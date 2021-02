Sposób na zatłoczone ulice. Automatyczna maszyna parkingowa stanie w Katowicach

Na ul. Mariackiej Tylnej ma stanąć 20 maszyn parkingowych, na łącznie 240 samochodów — informuje serwis katowice24.info.

Inwestycja ma kosztować 19,6 mln zł brutto. Wstępne szacunki zakładają rozpoczęcie prac w maju, zaś zakończenie — do końca października.

System maszyny parkingowej znacząco przyspiesza proces parkowania. Podczas gdy w tradycyjnym parkingu to kierujący pojazdem musi znaleźć wolne miejsce, tutaj wystarczy wjechać na platformę. Po opuszczeniu auta system sam je "odstawi".

Tego typu maszyny parkingowe popularne są zagranicą, w Polsce — jeszcze nie do końca. Ale i to się zmienia. Co ciekawe, konstrukcje powstają nie tylko z myślą o kierowcach, ale również o rowerzystach. Podobna platforma, tyle że dla rowerów, stanie w kompleksie Fabryka Norblina na Woli.

Innym bardzo ciekawym rozwiązaniem jest autonomiczne połączenie fabryki z salonem samochodowym. Tak jest w przypadku centrum sprzedażowym Volkswagena w Niemczech. Auta dostarczane są na specjalnych platformach ze znajdującej się nieopodal montażowni. Dzięki temu klient otrzymuje samochód prosto z fabryki, w stanie nieużywanym.

Całość zaś przypomina właśnie systemy parkingowe. Choć w tym przypadku pojazdy poruszają się poziomo, a nie pionowo.

Chociaż systemy parkingowe są lekiem na zatłoczone ulice to jednak nie wszystkim takie rozwiązanie przypadło do gustu. W Katowicach protestują okoliczni mieszkańcy, którzy nie chcą mieć pod oknem zapewne hałasującej platformy wypełnionej autami.