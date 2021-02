McDonald's wprowadza nowe opakowania. To pierwsza taka zmiana od pięciu lat

McDonald's poinformował o zmianach, które będą dotyczyć flagowych produktów restauracji. Konkretniej chodzi o ich opakowania. Nowe zostaną ozdobione minimalistyczną grafiką sugerującą, jakie potrawy znajdują się w środku. Na kartonowym pudełku Bic Maca zobaczymy sezamowe bułki, na opakowaniu Filet-o-Fish niebieskie fale owijające muszlę, z kolei na pojemniku Quarter Pounder Deluxe — ociekający ser. Za projekt nowej szaty graficznej odpowiada firma Pearlfisher.

— Piękno tkwi w prostocie kultowych pozycji w menu McDonald's. Naszym celem było znalezienie wyjątkowego, rozpoznawalnego i kultowego wyrazu każdego z nich — mówi dyrektor kreatywny Pearlfisher Matt Sia, cytowany przez portal Wirtualne Media.

Nowe opakowania mają także pomagać pracownikom restauracji podczas kompletowania zamówień.

— Ożywianie poprzez prostą ilustrację pozwala na to, aby opakowanie było unikalne funkcjonalnie, łatwe do zidentyfikowania, estetycznie minimalne i, co najważniejsze, radosne emocjonalnie. Wszystko w tym systemie ma swój cel i pomaga aktywować pozycjonowanie marki McDonald's, aby wszyscy mogli cieszyć się pysznymi i przyjemnymi chwilami — zapewnia Matt Sia, cytowany przez "WM".

Ostatni raz popularna sieć przeprowadzała zmianę opakowań w 2016 roku. Pudełka z nową szatą graficzną są już stosowane m.in. w Australii, Nowej Zelandii i na wyspach Pacyfiku. Na pozostałe rynki mają zostać wprowadzone w ciągu dwóch najbliższych lat.

