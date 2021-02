Samoobsługowy automat do nalewania piwa. To przyszłość barów

Pomysł na automat do piwa zrodził się z żartu między trzema studentami Eindhoven University of Technology w Holandii. Młodzi mężczyźni bardzo szybko zobaczyli w nim potencjał i przekształcili go w prawdziwe urządzenie do nalewania piwa — Bierport.

Samoobsługowy automat do nalewania piwa

Maszyna działa w podobny sposób jak automat do nalewania kawy. Prosto i szybko przygotowuje zimne napoje. Twórcy rozwiązania zaznaczają, że Bierport mógłby sprawdzić się m.in. na dużych imprezach, takich jak mecze piłki nożnej czy festiwale muzyczne, aby zminimalizować kolejki w barach, ułatwić pracę barmanów, a także skrócić czas oczekiwania na zamówienia.

Pomimo tego, że maszyna jest w pełni zautomatyzowana, całkowicie nie zastąpi pracy barmanów. Będą oni potrzebni do jej uzupełniania, serwisowania, ale też sprawdzania, czy korzystające z niej osoby są pełnoletnie.

Jego twórcy przekonują, że Bierport to wynalazek, który sprawdzi się w nowej rzeczywistości, kształtującej się w wyniku pandemii COVID-19. Wszystko wskazuje na to, że zarówno podczas meczów piłkarskich, jak i wizyt w barze będziemy zmuszeni do przestrzegania określonych zasad bezpieczeństwa np. związanych z zachowaniem dystansu społecznego. Taki automat ułatwi ich realizację.

Zobacz również: Pierwsze wrażenia: Asus Transformer

Zespół przetestował już pierwszy prototyp Bierport i planuje kolejne testy. Studenci posiadają firmę, która będzie produkować urządzenie na dużą skalę.

Piwo i inne napoje alkoholowe



Pomyśleliśmy, że byłoby fajnie serwować w ten sposób nie tylko piwo, ale także inne napoje – powiedział jeden z twórców automatu — Davey Lindhout. W planach jest rozszerzenie asortymentu o wino i kolorowe drinki.

Podobne automaty działają już w Polsce. Można je znaleźć w Warszawie i Gliwicach. W gliwickim barze Bagatela znajduje się samoobsługowy multitap z kraftowym piwem.