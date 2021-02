Tanie i szybkie w budowie. Polska firma stawia domy ze stali

W Stanach Zjednoczonych czy w Skandynawii to już codzienny widok, u nas domy ze stali dopiero zaczynają wpisywać się w krajobraz. Co za nimi przemawia? Niższa cena i czas realizacji.

– Technologia stalowa to nowoczesne rozwiązanie, które dzięki skróceniu czasu budowy ogranicza koszty. Niektórzy nie dowierzają, że wymarzony dom z ogrodem można wybudować w zaledwie trzy miesiące. A jednak jest to możliwe – przekonuje Marek Faszczewski ze Stalovers.

Stal to według firmy również lepszy materiał dla środowiska. Zastosowana do konstrukcji stal to materiał, który jest w pełni odzyskiwalny i nadaje się do kolejnego wykorzystania.

Jako że stal jest lżejsza od drewna, ma to wpływ na wagę konstrukcji, jej transport oraz montaż poszczególnych elementów. Stąd skrócony czas realizacji.

Alternatywa dla tradycyjnych form budownictwa dobrze pokazuje, że technologia może wspomóc w zrealizowaniu marzenia o własnych czterech ścianach. Mieszkania w blokach są coraz droższe.

Technologia sposobem na drogie mieszkania?

Nic więc dziwnego, że firmy prześcigają się w nowych rozwiązaniach. Większą popularnością zaczynają cieszyć się samowystarczalne domy.

Dużą szansą na mniejsze wydatki może być druk 3D. Pierwszy wydrukowany dom już stanął w Stanach Zjednoczonych. Posiadający 3 sypialnie i dwie łazienki budynek ma konkurencyjną cenę, która jest około 50 proc. niższa niż w przypadku jego "tradycyjnych" odpowiedników.

W niedalekiej przyszłości być może uda się zaoszczędzić na samych materiałach. Naukowcy pracują nad przezroczystym drewnem, które jest łatwiejsze w produkcji, a przy tym mocniejsze niż szkło.