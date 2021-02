Najwyższy budynek w Unii Europejskiej stoi w Polsce. Udało się pobić rekord

Varso Tower mierzy 310 metrów. I nie jest to wartość planowana — w ostatnich dniach wciągnięte zostały ostatnie elementy masztu wieńczącego budynek.

Sam maszt mierzy aż 80 metrów. Czyli jak podaje "Wyborcza", jest cztery razy większy od kolumny Zygmunta i dwa razy wyższy niż iglica Pałacu Kultury.

Jako że udało się zamontować ostatnie elementy masztu, Varso Tower już oficjalnie jest najwyższym budynkiem w Warszawie — przegonił Pałac Kultury — a także w całej Unii Europejskiej.

Konstrukcja to jednak nie tylko rekordowy rozmiar. Wieżowiec powstający w centrum Warszawy dołączył do wąskiego grona budynków na świecie, które mogą pochwalić się precertyfikatem WELL Core & Shell. O ile na świecie jest już kilka takich, tak przyznana ranga była pierwsza w Europie.

W systemie certyfikacji WELL oceniana jest nie tylko jakość powietrza, wody czy oświetlenia w miejscu pracy, ale też zagadnienia związane z odżywianiem czy dbałością o formę fizyczną i psychiczną. Dlatego projektanci i inżynierowie tworzący największe centrum biznesowe w Warszawie, już na etapie projektowania przykładają dużą wagę do właściwego rozplanowania pomieszczeń oraz doboru odpowiednich materiałów, rozwiązań konstrukcyjnych i technicznych. Varso Tower

Taki budynek musi zapewniać m.in. dobrą jakość powietrza — co osiąga się poprzez stosowanie odpowiednich materiałów wykończeniowych o niskiej emisyjności substancji szkodliwych, dostarczanie wystarczającej ilości powietrza o odpowiedniej jakości, regularną kontrolę systemów wentylacyjnych i klimatyzacji — czy projektowanie na podstawie inspiracji płynących z przyrody z wykorzystaniem zieleni i naturalnych materiałów.

Czym jest precertyfikacja budynku? Precertyfikacja WELL oznacza, że dany budynek został oceniony już na etapie projektowania i według niezależnych ekspertów spełnia wymogi, które umożliwią przyznanie mu ostatecznego certyfikatu po zakończeniu budowy. Varso jest pierwszym projektem z precertyfikatem WELL w Europie. Finalny certyfikat w Europie posiada zaledwie po jednym budynku we Francji, Hiszpanii i Wielkiej Brytanii.

Wieżowiec otrzymał również certyfikat ekologiczny BREEAM Interim na najwyższym możliwym poziomie. Stało się to za sprawą swobodnego dostępu do światła naturalnego, maksymalne wytłumienie hałasu z zewnątrz oraz wewnątrz budynków czy stałej weryfikacji jakości powietrza.

W tym wszystkim pomaga technologia. Na przykład o stan powietrza zadbają systemy zoptymalizowane poprzez nowoczesną platformę do zarządzania budynkiem (BMS).

Za sprawą różnych działań — jak choćby system wykorzystujący deszczówkę — zapotrzebowanie na energię będzie o blisko 23 proc. niższe, a wykorzystanie wody do podlewania roślin o połowę mniejsze.

Wszystkie materiały wykończeniowe w budynku są pozbawione substancji szkodliwych dla ludzkiego organizmu. Już podczas budowy prowadzone jest też sortowanie i recykling odpadów.

Technologią, która przyspiesza budowę, a przy tym korzystanie wpływa na środowisko, jest prefabrykacja. To wytwarzanie dużych elementów budynków metodą przemysłową w specjalistycznych fabrykach. W ten sposób do wieżowca dostarczono 300 łazienek, które "wstawiono" niczym szafy wnękowe. Na dodatek na plac budowy gotowe trafiały żelbetowe schody oraz tzw. belki krawędziowe.