Dziwne sprzęty sprzed lat: przedwojenny automat do nalewania piwa. I to z Polski!

Wczoraj Karolina informowała was o projekcie holenderskich studentów. Stworzyli oni automat do nalewania piwa, działający podobnie do maszyny z gorącą kawą czy herbatą.

Twórcy rozwiązania zaznaczają, że Bierport mógłby sprawdzić się m.in. na dużych imprezach, takich jak mecze piłki nożnej czy festiwale muzyczne, aby zminimalizować kolejki w barach, ułatwić pracę barmanów, a także skrócić czas oczekiwania na zamówienia.

Proste i genialne? Może dlatego na podobny pomysł niektórzy wpadli 90 lat temu!

Na facebookowym profilu Przedwojenne Restauracje, Bary i Hotele zamieszczono zdjęcie automatu, z którego skorzystać można było w Warszawie w latach trzydziestych XX wieku.

Niewiele wiemy o jego działaniu i tym, gdzie dokładnie się znajdował. Fotografia co nieco jednak zdradza. Widzimy, że wystarczyło wrzucić monetę i podstawić kufel.

Sam system wydaje się być więc bardziej wygodny, bo samoobsługowy. Sprawdziłby się dzisiaj, w dobie pandemii, kiedy powinno ograniczać się kontakt z drugim człowiekiem. Zamienić monetę na płatność zbliżeniową, kufel na plastik i już można serwować piwo na wynos, spędzając czas w ogródku!

Co ciekawe, mieszkańcy Warszawy mogli korzystać też z… automatów do kanapek. Tak, tak — współczesne maszyny z kebabami to nic innego, jak kopia urządzeń z lat 30. XX wieku. Niesamowite.

Zbiory Narodowego Archiwum Cyfrowego

To pokazuje, jaki potencjał tkwi w dawnych rozwiązaniach. Być może istnieje wiele takich dawnych pomysłów, o których zapomniano, a które dzisiaj by nam się przydały. Pewnie nie wiemy też, jak codzienne gadżety wykorzystują wiedzę i pomysły inżynierów choćby sprzed wojny.