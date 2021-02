Pan Tadeusz ma problem z telewizorem OLED. "To ile według Sony mogę oglądać TVP Info?"

Serwis kielce.naszemiasto.pl opisuje ciekawy przypadek pana Tadeusza, który do niedawna był szczęśliwym posiadaczem telewizora OLED firmy Sony. Teraz prawdopodobnie nie jest mu do śmiechu po tym, jak okazało się, że serwis nie wymieni mu telewizora z uwagi na wypalone na ekranie pasy. Producent uznał, że telewizor był użytkowany niezgodnie z instrukcją.

Co ciekawe, historia zaczyna się jeszcze w 2017 roku, kiedy mieszkaniec Kielc wydał ponad 10 tys. na telewizor OLED firmy Sony. Po kilkunastu miesiącach intensywnego użytkowania, na ekranie pojawiły się "zielone pasy", z czym użytkownik zwrócił się do serwisu. Jak się okazało, producent przyznał rację panu Tadeuszowi, któremu oddał do użytkowania nowy telewizor OLED podobnej klasy.

"Wypalanie" obrazu to naturalne zjawisko w telewizorach OLED. (RTINGS.COM)

Niestety z czasem również nowy odbiornik zaczął wyświetlać zielone paski. Użytkownik powtórzył procedurę reklamacji, ale tym razem nie przebiegła po jego myśli – serwis odmówił wymiany sprzętu twierdząc, że był używany niezgodnie z wytycznymi w instrukcji. Jak się okazuje, w niej podaje się wprost, że długotrwale lub wielokrotnie wyświetlane te same obrazy mogą prowadzić do retencji obrazu. Jak sugeruje pan Tadeusz, by być w zgodzie z zaleceniami producenta, telewizora należałoby w praktyce w ogóle nie włączać.

"Zainwestowałem w drogi telewizor, ponoć najlepszy na rynku, by mieć komfort oglądania sportu oraz programów informacyjnych. Okazuje się jednak, że wypasiony telewizor marki Sony nie nadaje się do oglądania TVP Info" – żali się cytowany przez kielce.naszemiasto.pl pan Tadeusz. "To ile według Sony mogę dziennie oglądać TVP Info? Czy może mam w ogóle nie oglądać i być odciętym od informacji?".

Jak udało się docelowo dowiedzieć od rzeczniczki Sony, już w przypadku pierwszej reklamacji pan Tadeusz mógł się liczyć z odmową naprawy (a w tym przypadku wymiany) telewizora, jednak producent wykazał się dobrą wolą. Kiedy sytuacja powtórzyła się z drugim odbiornikiem, dobrej woli po prostu zabrakło, bo klient miał używać telewizora niezgodnie z zaleceniami. Jak się okazało, w ciągu 18 miesięcy odbiornik działał przez 5500 godzin, co przekłada się na średnio na ok. 10 godzin oglądania dziennie.

Przypadek pana Tadeusza to przestroga dla innych użytkowników telewizorów OLED. Choć o zjawisku "wypalania" jest głośno, a celem jego analizy powstają nawet specjalne laboratoria testowe, jak widać wciąż niektórzy nie zdają sobie sprawy, że problem może wystąpić w praktyce, a ponieważ z zasady jest zjawiskiem naturalnym, a nie wadą konkretnego odbiornika – może nie zostać wzięty pod uwagę w przypadku reklamacji.