Netflix z nową funkcją Downloads For You. Serwis pobierze polecane filmy i seriale

Dokładnie trzy lata temu Netflix zaproponował swoim użytkownikom funkcję Smart Downloads, dzięki której serwis pobierał kolejne odcinki uwielbianych przez nich seriali i zachowywał je do późniejszego obejrzenia. Teraz platforma robi kolejny krok w kierunku większego zadowolenia widzów, wprowadzając opcję Downloads For You (pol. Pobrane dla Ciebie).

Powyższe rozwiązanie to funkcja personalizowana dla każdego konta na platformie. Do tej pory Netflix jedynie polecał użytkownikom nowe produkcje na podstawie ich upodobań. Dzięki nowej opcji zostaną one teraz wcześniej pobrane i zapisane w pamięci urządzenia. W ten sposób fani dobrych filmów i seriali uzyskają dostęp do nowych tytułów bez konieczności polegania na lokalnej sieci Wi-Fi, czy po prostu na dostępie do internetu.

— Netflix wraz z nową opcją Downloads For You chce ułatwić możliwość oglądania nowych treści bez potrzeby martwienia się o koszty u operatorów, czy o dostęp do internetu — informują przedstawiciele serwisu.

Netflix wprowadza opcję Downloads For You (Netflix)

Użytkownicy mogą włączyć i wyłączyć nową opcję w mobilnej aplikacji Netflix przechodząc do karty Pobrane pliki. Nie muszą się przy tym martwić, że pozyskane tytuły zajmą im zbyt dużo miejsca na dysku, gdyż to oni sami ustalą limit pobrań.

Rozwiązanie Downloads For You pomyślnie przeszło trwającą rok fazę testową i jest stopniowo udostępniane wszystkim użytkownikom serwisu na całym świecie. Dostępność opcji jest obecnie ograniczona do systemu Android, jednak już wkrótce nowa funkcja pojawi się również na platformie iOS.