Polska lokomotywa na akumulatory. Może jeździć bez maszynisty

Pojazd przeszedł już wewnętrzne testy rozruchowe i właśnie zaczyna badania w Instytucie Kolejnictwa potrzebne do uzyskania dopuszczenia do eksploatacji — informuje "Rynek Kolejowy".

Według planów jeszcze w tym roku możliwe jest, że elektryczna lokomotywa wyjedzie na tory.

Pojazd nie będzie woził jednak pasażerów. Grupa Zarmen, odpowiedzialna za projekt, zajmuje się wykonywaniem usług budowlanych i utrzymaniem ruchu dla ciężkich zakładów przemysłowych. Zapewne właśnie w takiej rzeczywistości poruszać się będzie innowacyjna maszyna — w grę wchodzą koksownie czy huty.

Zobacz również: Lodówka, która sama zamawia jedzenie

Innowacyjna, bo już może poruszać się bez maszynisty. Na razie sterowana jest zdalnie, ale jej autorzy chcą przejść na pełną automatyzację. Przez to lokomotywa byłaby autonomiczna.

Równie ważne jest to, że wykorzystano całkowite zasilanie z baterii litowo-jonowych. Czyli to rozwiązanie znane z samochodów elektrycznych. Z tym, że mamy do czynienia z dużo większymi gabarytami.

— Bateria ma dużą moc, więc i urządzenie ładujące ma pokaźne rozmiary, przypomina sporą szafę. Nie bylibyśmy w stanie wbudować jej w lokomotywę, dlatego przygotowaliśmy stanowisko, na którym pojazd będzie się podłączał do ładowarki — mówił "Rynkowi Kolejowemu" w 2015 roku inż. Piotr Przewoźny, wiodący członek zespołu inżynierów Grupy Zarmen z Chorzowa.

Kiedy po raz pierwszy informowano o maszynie, podkreślano, że Grupa Zarmen otrzymała z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju dofinansowanie w wysokości ok. 15 milionów zł. Sama wartość projektu to ponad 37 mln zł.