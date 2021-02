Drewno wraca do łask. Drewniany hotel powstaje w Łodzi

Projekt jest niemal całkowicie oparty na konstrukcji drewnianej — pisze "Wyborcza". Technologia CLT jest cztery razy lżejsza od betonu, co sprawia, że nie są potrzebne głębokie fundamenty. Poza tym drewno klejone krzyżowo — jak nazywa się po polsku zastosowane rozwiązanie — nie wymaga użycia dużych ilości stali i betonu.

Konstrukcje CLT mają wysoką odporność ogniową. Systemy drewniane są dziś w budownictwie najwyżej ocenianym budulcem pod względem odpowiedzialnej gospodarki cyrkularnej. Jest to budulec odnawialny, powstaje z recyklingu i jest łatwy do ponownego zastosowania. Organizacja budowy w tym systemie jest o wiele szybsza i czystsza niż tradycyjne, a przede wszystkim jest niskoemisyjna Katarzyna Waloryszak z pracowni MAKAA

Podobnie jak w przypadku największego wieżowca w Europie, który powstaje w Warszawie, tak również podczas budowy drewnianego łódzkiego hotelu wykorzystane zostaną prefabrykaty. Czyli gotowe materiały, które po prostu składa się na miejscu. Przyspiesza to proces budowy.

Drewniane budynki cieszą się coraz większą popularnością. Giganty z tego materiału zachwyciły Norwegów czy Kanadyjczyków.

Niedługo drewno może stać się standardem. Przezroczyste drewno już wkrótce może pomóc w opracowaniu energooszczędnych okien. Rozwiązanie pozwoli uzyskać lepszą izolację niż przy tradycyjnym szkle. Naukowcy wspominają również o możliwości budowania przezroczystych domów.

Tym surowcem zainteresowania jest nie tylko architektura. Naukowcy pracują nad pierwszym na świecie satelitą wykonanym z drewna, który ma powstać do końca 2023 roku. Drewniana konstrukcja spłonęłaby bez uwalniania szkodliwych substancji do atmosfery i tworzenia nowych, kosmicznych śmieci, co ma ogromne znaczenie dla naszej planety.