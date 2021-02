Kosmiczny hotel Voyager Station. Budowa rusza za kilka lat

Jeszcze kilkanaście lat temu kosmiczne hotele były bohaterami filmów z gatunku science fiction. Dziś tego typu konstrukcje przestały być już wyłącznie elementem wyobraźni, a zaczęły stanowić realny cel naukowców. Plan na budowę futurystycznego obiektu ma coraz więcej firm. Jedną z nich jest Orbital Assembly Corp., która niedawno przedstawiła szczegóły swojego arcyciekawego projektu.

Wizualizacja stacji Voyager Station została zaprezentowana podczas wirtualnego spotkania z udziałowcami, inwestorami oraz potencjalnymi partnerami. Rotująca konstrukcja ze sztuczną grawitacją ma być swego rodzaju kosmicznym hotelem umieszczonym na niskiej orbicie okołoziemskiej. Budowa obiektu ma ruszyć w 2025 roku.

Jak wynika z projektu naukowców, stacja ma być pierścieniem o średnicy około 200 metrów. Na jej pokładzie mogłoby przebywać łącznie nawet 400 osób. Przyszłą Voyager Station można zobaczyć w poniższym materiale wideo.

Oprócz hotelu na pokładzie stacji znajdą się także restauracje, punkty widokowe, kina, bary, biblioteki oraz siłownie. Jak informują twórcy projektu, pierścień Voyager Station ma się składać z 24 modułów mieszkalnych o rozmiarach 20 x 12 m.

Jak przyznają przedstawiciele firmy OAC, przed rozpoczęciem budowy obiektu, konieczne jest skonstruowanie mniejszego prototypu na orbicie, w celu przetestowania koncepcji stacji i sztucznej grawitacji. Ma on mieć średnicę 61 metrów i rotować z taką prędkością kątową, aby w jego wnętrzu udało się wytworzyć grawitację zbliżoną do marsjańskiej. Budowa prototypu potrwa od 2 do 3 lat.

Voyager Station powstanie dzięki specjalnemu robotowi STAR (Structure Truss Assembly Robot), który aktualnie przechodzi testy w Kalifornii.

