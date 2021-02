Lego ma swojego TikToka. Vidiyo wchodzi do Polski

Lego Vidiyo to połączenie sił z Universal Music Group, którego efektem końcowym (poza kolejnymi zestawami klocków) są rzeczone teledyski. Dodajmy, że cała zabawa skierowana jest dla najmłodszych, bo dzieci wieku od 7 do 10 lat. Ale o co w tym wszystkim chodzi?

Obsługa jest banalna. Pobieramy aplikację Lego Vidiyo (bez niej nie ma mowy o zabawie) i za jej pomocą będziemy skanować fizyczne minifigurki Lego oraz BitBity, ożywających na ekranach smartfonów czy tabletów.

Wspomniane BitBity to tak naprawdę zaklęte w małych kwadracikach efekty, ruchy taneczne i cała masa innych atrakcji, które posłużą stworzeniu 60-sekundowego klipu. Oczywiście nie ma teledysków bez muzyki i dlatego Lego postanowiło zbratać się z Universal Music Group.

Początkowo w aplikacji znajdziemy około 30 piosenek artystów ze stajni giganta. Wśród nich m.in. polska gwiazda – Viki Gabor z utworem "Superhero" (młoda piosenkarka jest też ambasadorką Lego).

Lista piosenek dostępnych w aplikacji będzie regularnie uzupełniana o nowe utwory, a także o wyzwania i "inspirujące treści, tak aby zachęcić dzieci do uruchamiania pokładów kreatywności", "nawiązywania kontaktów z innymi ludźmi w twórczy sposób" oraz "przekształcania nagranych filmów w ekscytujące i dynamiczne produkcje".

Jak wspomniałem klipy trwają 60 sekund, można je zapisywać w aplikacji i chwalić się znajomym czy rodzinie. Skróconą wersję teledysku będzie można udostępniać, ale dopiero sprawdzeniu i zatwierdzeniu przez moderatorów. Powód? Lego tłumaczyć potrzebą "zabezpieczenia wizerunku dziecka przed umieszczeniem go na platformie".

Lego Vidiyo ma się pojawić w Polsce 1 marca. Ceny prezentują się następująco: Bitbox — 89,99 zł, Bandmate — 19,99 zł.