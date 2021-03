Nie tylko Apple. Huawei również chce mieć własne auto

Chociaż Huawei chce naprawić relacje z USA, to zakopanie topora wojennego może potrwać. Konsekwencją sankcji jest to, że telefony nie mogą korzystać z usług Google w systemie Android, gdyż Google cofnęło temu producentowi swoją licencję. Działania USA wpłynęły też na budowę sieci 5G, i to również w wielu europejskich państwach.

W obliczu tego, że nie może sprzedawać w Ameryce smartfonów, ani budować sieci 5G, chiński koncern sięga po inne źródła dochodu. Jak się niedawno okazało są nimi… technologie hodowli trzody chlewnej. A wkrótce dołączyć może pierwsze elektryczne auto.

O takich planach Huaweia donosi agencja Reutera. Według tych źródeł już trwają negocjacje z rządową firmą Changan Automobile oraz innymi przedsiębiorstwami z branży motoryzacyjnej.

Gdyby rzeczywiście Huawei szykowało swoje auto — które miałoby wyjechać na drogi jeszcze w tym roku — niebawem mogłoby dojść do ciekawego pojedynku Apple vs. Huawei. Tym razem na gruncie motoryzacyjnym.

Od lat plotkuje się o aucie od Apple, ale w ostatnim czasie pogłoski są głośniejsze i intensywniejsze. Z wieści sprzed dwóch miesięcy wynika, że Apple coraz bardziej rozwija swoją technologię autonomicznej jazdy i ma zamiar wyprodukować w 2024 roku samochód, który może posiadać własne przełomowe technologie baterii.