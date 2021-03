InPost stawia stacje ładowania pojazdów elektrycznych przy Paczkomatach

To właśnie w Łodzi staną pierwsze Paczkomaty, przy których postawione zostaną również stacje ładowania pojazdów elektrycznych. Celem jest ograniczenie emisji CO2 do atmosfery, co jak donosi portal wiadomoscihandlowe.pl zostało ustalone w porozumieniu InPosu z władzami Łodzi.

W ramach zawartej umowy InPost zobowiązał się postawić 70 nowych Paczkomatów w Łodzi oraz zwiększyć swoją flotę elektrycznych samochodów w tym mieście. Docelowo firma na terenie miasta ma obniżyć swoją emisyjność do zerowego poziomu. Nie wiadomo jednak, w którym roku cel ten ma zostać osiągnięty.

Łódź jest pierwszym partnerskim miastem, które dołączyło do programu InPostu "Gren City". Rafał Brzoska przekonuje, że Paczkomaty są najbardziej ekologiczną formą dostawy i już teraz ich użycie przyczynia się do ograniczenia o 75 proc. emisji CO2 względem tradycyjnych dostaw kurierskich.

Zobacz również: Studio PlayStation 5 highlight: Jan Dąbrowski – nowy Interface i usługi na PS5

Nowe Paczkomaty mają dodatkowo umożliwić pracownikom i mieszkańcom ładowanie samochodów elektrycznych. Stacje ładowania pojazdów staną tuż obok nowych Paczkomatów, dzięki czemu dostęp do nich będzie bardzo prosty.

Chociaż projekt rusza na razie tylko w Łodzi, to InPost liczy na to, że inne miasta i gminy również dołączą do akcji "Green City". Biorąc pod uwagę obecną sytuację epidemiologiczną, paczkomaty są jedną z bezpieczniejszych form odbioru paczek. Nic dziwnego, że władze Łodzi zachęcają do korzystania z tej opcji dostawy.

InPost rozwija skrzydła i jak na razie trudno mówić o znaczącej konkurencji dla firmy. Biorąc pod uwagę, że w tym miesiącu wystartował polski Amazon, z którym InPost ma podpisaną umowę na dostawy, to można liczyć na dalszy rozwój firmy.