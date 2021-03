Najpierw Samsung, teraz Philips. Wielu czekało na takie zmiany w telewizorach

W Światowym Dniu Słuchu TP Vision właściciel marki Philips TV & Sound ogłosił, że jego telewizory będą oferowały personalizację dźwięku Mimi (Mimi Sound Personalization). Dotyczy to większości modeli telewizorów Philips wyposażonych w system Android 2021, w tym w modelach, które pojawią się na rynku w drugim kwartale tego roku.

O co chodzi? System bazuje na algorytmach, które umożliwiają profilowanie ponad 100 parametrów, aby precyzyjnie ocenić, dostosować i optymalizować dźwięk do możliwości słuchowych danej osoby.

Dźwięk dla każdego

Właściciel telewizora za pomocą smartfonowej aplikacji przechodzi przez specjalny test. Dzięki temu udaje się stworzyć profil słuchowy ID, który następnie można zsynchronizować z telewizorem.

Zobacz również: Studio PlayStation 5 highlight: PrzeGryw – premiera konsoli PS5

Możliwości słuchowe użytkownika są oceniane przede wszystkim w dwóch obszarach – dźwięk o niskiej intensywności, który jest w stanie usłyszeć oraz zdolność do przetworzenia "ukrytych" dźwięków. Chodzi np. o najcichsze odgłosy, które słuchający jest w stanie wychwycić przy maskujących dźwiękach, takich jak hałas.

— Tworząc ofertę Philips TV, skupiamy się przede wszystkim na odczuciach użytkowników naszych telewizorów. To równie ważne, jak sama jakość dźwięku czy obrazu. Dołączenie funkcjonalności Mimi to dowód na to, że korzystanie z telewizora może być wciąż udoskonalane i personalizowane, by dawało jeszcze więcej przyjemności – stwierdza Martijn Smelt, dyrektor marketingu TP Vision na region Europy.

Nie da się ukryć, że zmiana powinna najbardziej ucieszyć tych, którzy z różnych powodów gorzej słyszą — mimo że skorzysta na nowości każdy właściciel telewizora Philipsa, jeśli zdecyduje się na test.

Warto przypomnieć, że zmiany w tym, jak brzmią telewizory, wprowadził również Samsung. Producent wprowadzi w swoich telewizorach jednoczesną obsługę kilku wyjść dźwięku. Osoby niedosłyszące będą mogły teraz korzystać z urządzenia łączącego się poprzez Bluetooth, by słuchać ścieżki dźwiękowej oglądanego programu ze wzmocnionym dźwiękiem, nie wpływając na wrażenia pozostałych widzów.