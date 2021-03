Elektrownia atomowa w Polsce. Rząd podał planowaną datę uruchomienia

Pierwsza elektrownia jądrowa w Polsce zostanie najprawdopodobniej uruchomiona w 2033 roku, wyjaśnił Naimski na antenie radia RMF FM. Wskazał również, że pierwsza elektrownia stanie na Pomorzu Gdańskich, ale pod uwagę brane są dwie lokalizacje: Lubiatowo Kopalino i Żarnowiec.

— Dla tych dwóch miejsc opracowywany jest w tej chwili tzw. raport lokalizacyjny, czyli mówiąc krótko ocena tych miejsc — wyjaśnił. Potwierdził również, że termin uruchomienia pierwszego reaktora planowany jest na 2033 rok.

— Plan jest taki, że będziemy budowali sześć reaktorów atomowych. Będziemy mieli dwa miejsca, może trzy, gdzie te elektrownie powstaną — dodał Naimski i wskazał, że drugim miejscem będzie najprawdopodobniej Bełchatów.

Prace nad budową pierwszej elektrowni jądrowej ruszą najprawdopodobniej w 2026 roku. W ciągu 12 lat ma powstać jeden reaktor, ale następne będą oddawane do użytku co dwa lata. "Albo będziemy mieli w dwóch miejscach po trzy, albo w trzech miejscach po dwa", wyjaśnił Naimski.

Kto i za ile zbuduje polską elektrownię?

— W ciągu 20 lat wydamy około 80 mld złotych. Do 2045 roku wychodzi to około 4 mld złotych rocznie. To pozwoli w połowie lat 40 posiadać 25 procent energii generowanych z elektrowni jądrowych — tłumaczył Naimski.

Od 24 lutego br. obowiązuje porozumienie, w ramach którego USA ma pomóc przygotować propozycje technologiczne i finansowe dotyczące budowy elektrowni na terenie naszego kraju. Nie jest jednak przesądzone, że to Amerykanie zbudują polską elektrownię.

— My jako Polska oczekujemy, że partner dostarczy nam zarówno technologie jak i wejdzie w porozumienie finansowe, które będzie dla nas akceptowalne. Jeżeli te możliwości pojawią się ze strony innych państw, jesteśmy gotowi je rozważyć — powiedział minister.

