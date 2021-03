Tesla przygotowuje superbaterię. Elon Musk chce zasilić nią 20 tys. domów

Jak donosi Bloomberg, Tesla chce zbudować kolosalną baterię, która będzie w stanie zasilić nawet 20 000 domów. Superbateria ma mieć moc ok. 100 MW, co nie wystarczy, by uchronić wszystkich w razie przerwy w dostawach prądu, ale na pewno pomoże ludziom przetrwać kryzysowe sytuacje.

Tesla próbowała zdystansować się od projektu, ale dziennikarzom Bloomberga udało się dotrzeć do informacji potwierdzających, że spółka zależna od Tesli, Gambit Energy Storage LLC rozpoczęła już prace nad znacznym magazynem energii w Angleton, nieopodal Houston w Teksasie.

"Pracownicy trzymali sprzęt pod przykryciem i zniechęcali gapiów, ale logo Tesli można było zobaczyć na kasku pracownika, a dokumenty publiczne pomogły potwierdzić rolę firmy", podaje Bloomberg.

Chociaż nie jest to pierwsze tego typu przedsięwzięcie Tesli w Teksasie, to zdecydowanie jest to najbardziej ambitny projekt. Co ciekawe, urzędnik z The Electric Reliability Council of Texas (ERCOT) twierdzi, że akumulator może zostać uruchomiony już 1 czerwca br.

Superbateria mogłaby pomóc wzmocnić lokalny system, "dostarczając energię do generatorów elektrycznych do rozruchu awaryjnego", czytamy w dokumentach przetargowych. Bloomberg zauważa również, że bateria pozwoli na generowanie prądu bez emisji dwutlenku węgla, co korzystnie wpłynie na środowisko.

Tesla w ostatnim czasie czyni coraz więcej inwestycji w branżę energetyczną, odnotowując 20 proc. wzrost rok do roku. Nowy projekt jest częścią nowego podejścia władz Teksasu do magazynowania energii, po kryzysie, jaki miał miejsce w zeszłym miesiącu.