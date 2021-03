Niezwykłe znalezisko na strychu. Ze sprzętu korzystał tajemniczy polski agent "Sputnik"

Dziwne pokrętła, niewiele mówiący wskaźnik, napisy po angielsku. Na szczęście osoba, która natknęła się na ten nietypowy sprzęt, nie wyrzuciła go do śmieci, tylko zaniosła do muzeum. Dzięki temu można snuć domysły o tajemniczym polskim agencie.