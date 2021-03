Sonos Roam: przenośny głośnik wielkości butelki. Ma wypełniać dźwiękiem cały pokój

Sonos Roam to najnowszy głośnik przenośny znanej w świecie entuzjastów audio marki Sonos. Ma ukazać się już w kwietniu 2021 r. i wyróżnia się bardzo atrakcyjną ceną jak na swój segment oraz dużą mocą muzyczną przy niewielkich rozmiarach.

[H2]Sonos Roam — specyfikacja i możliwości[/H2]

Sonosowi brakowało do tej pory bezprzewodowego głośnika przenośnego z prawdziwego zdarzenia. Recenzowany przez nas Sonos Move był oczywiście genialnym produktem, ale przy jego wadze 3 kilogramów trudno klasyfikować go jako typowy sprzęt przenośny.

Tę lukę wypełnić ma Sonos Roam — najnowszy przenośny, bezprzewodowy głośnik amerykańskiej firmy. Waży on zaledwie 430 gramów i ma wymiary 167 x 61 x 59 mm (wysokość / szerokość / głębokość). Dla porównania Move waży 3 kilogramy i mierzył sobie 240 x 160 x 126 mm.

W środku znajdziemy dwa wzmacniacze klasy H, z czego jeden to dedykowany przetwornik wysokotonowy oraz przetwornik nisko-średniotonowy podobny kształtem do tego, który znajdziemy w soundbarze Sonos Arc (recenzowaliśmy tutaj). Mają one według zapewnień producenta wypełnić muzyką cały pokój.

Odłączony od prądu Roam jest w stanie zapewnić 10 godzin odtwarzania. Jeśli chodzi o ładowanie — jest możliwe przez kabel USB-C (w zestawie), ale Sonos oferuje także rozwiązanie indukcyjne. Sonos sprzedaje swoją własną matę indukcyjną, ale w zasadzie każda inna ładowarka typu Qi zadziała.

Jeśli chodzi o odporność na warunki atmosferyczne, Sonos Roam posiada certyfikat IP67, co w praktyce oznacza, że może wytrzymać zanurzenie w wodzie do jednego metra przez 30 minut.

Roam jako produkt Sonosa ma kilka ciekawych opcji i nie jest wyłącznie "mniejszym krewnym Move". Przede wszystkim mówimy tutaj o funkcjonowaniu jednocześnie drogą Wi-Fi i Bluetooth. Głośnik podpina się do sieci domowej, ale gdy wyjdziemy z nim z domu automatycznie łączy się z naszym telefonem.

Co ciekawe, znajdziemy tutaj nowe rozwiązanie zwane Sound Swap. Po przytrzymaniu przycisku odtwarzania/pauzy przez trzy sekundy Roam przeniesie muzykę na kolejny głośnik Sonosa (ten, który jest najbliżej)

Nowy głośnik Sonos pozwala także na obsługę systemu multiroom, czyli wielu głośników jednocześnie. Dysponuje także technologią Trueplay, czyli automatycznej kalibracji pod warunki akustyczne pomieszczenia. Nie zabraknie obsługi Asystenta Google i Amazon Alexa, czy też dobrze znanego systemu podpinania swoich aplikacji muzycznych, aby uzyskać zero opóźnień w kontroli, a także zestawu internetowych radiostacji.

[H3]Cena i premiera[/H3]

Sonos Roam można już zamawiać w przedsprzedaży, jego cena to 799 złotych, a na sklepowych półkach ukaże się 20 kwietnia 2021 r.

Źródło: Sonos