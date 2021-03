Lidl pamięta, że niedługo Wielkanoc. Świąteczne porządki i łatwiejsze gotowanie w ofercie

W sklepach sieci Lidl kupić można obecnie odkurzacz marki Silvercrest. To akurat nic nowego, bo regularnie na sklepowe półki wjeżdżają te modele.

Za 549 zł kupimy automatycznego robota sprzątającego, z pojemnikiem 0,3l. O to, by sprzęt nie rozbijał się o ściany, zadbać ma 13 czujników. Do tego dochodzi akumulator o pojemności 2600 mAh.

Dla tradycjonalistów jest odkurzacz wielofunkcyjny, który pojawi się w ofercie 20 marca. Za 399 zł — czyli o 100 zł taniej niż "zwykle" - można kupić urządzenie, które wyciera, suszy i rzecz jasna odkurza.

Jak czytamy na stronie Lidla, zbiornik na czystą wodę ma pojemność 820 ml, natomiast na brudną — niecałe pół litra. Do tego dochodzą filtry:

Filtr HEPA-13 — czyste powietrze wylotowe, 99.95% stopień separacji. FILTR HEPA doskonale oczyszcza powietrze z kurzu, pyłu, roztoczy, bakterii, pierwotniaków, grzybów oraz wirusów. Zatrzymuje również nieprzyjemne zapachy.

W sprzedaży dostępne będa również akumulatorowa myjka do okien (149 zł) oraz mop parowy (169 zł), który jednocześnie może pełnić funkcję ręcznego odkurzacza parowego.

Lidl szykuje się na Wielkanoc

Akcesoria do sprzątania w Lidlu zwiastują nadejście świąt. A do tych przygotowujemy się też w kuchni. Dlatego od przyszłego poniedziałku, 22 marca, znana sieć sprzedawać będzie robota kuchennego.

Jego cena może zaskakiwać — 1700 zł — ale to akurat sprzęt, który Polacy bardzo chętnie kupują. Najbardziej znany jest oczywiście Thermomix, którego producent tylko w 2019 roku zanotował rekordowe 98 mln euro przychodu na polskim rynku. Zaś firma zanotowała w Polsce 64-procentowy wzrost liczby sprzedanych urządzeń.

Lidlowy gadżet jest więc dużo tańszy. Co niższa cena oznacza?

Sprzęt charakteryzuje się m.in. 10-stopniową regulacją prędkości i dodatkową funkcją turbo, regulacją temperatury od 37 do 130°C czy bezpłatną aplikacją z przepisami.

Funkcje robota kuchennego w Lidlu gotowanie, rozdrabnianie, siekanie, gotowanie na parze, ważenie, mieszanie, ugniatanie, smażenie, miksowanie, blendowanie, bieg w prawo lub w lewo, ubijanie

Elektroniki szukać możecie nie tylko w Lidlach. Do sprzedaży w Biedronkach trafiły ostatnio między innymi ładowarki, słuchawki, kable USB czy akcesoria samochodowe. Warto przy tym zauważyć, że ceny są nieco niższe od sugerowanych na polski rynek.