Nadajnik DVB-T - co to jest? Wyjaśniamy

Cyfrowa telewizja naziemna cieszy się coraz większą popularnością, ponieważ jest tańszą alternatywą dla kablówki i telewizji satelitarnej. Aby sygnał mógł dotrzeć do naszego domu, musi zostać wysłany przez nadajnik DVB-T.

Co to jest nadajnik DVB-T?

Nadajnik DVB-T zajmuje się przesyłaniem telewizji naziemnej w standardzie DVB i DVB-T2 do odbiorników znajdującego się w telewizorze lub osobnym dekoderze, podłączanym do telewizora.

Idea nadawania telewizji w sposób cyfrowy jest dosyć prosta — obraz i dźwięk przesyłane są na falach radiowych w postaci cyfrowego strumienia audio-wideo, podobnego do tego, jaki trafia do naszego komputera z internetu, gdy oglądamy na przykład film z serwisu YouTube.

Zobacz również: Kto wynalazł telewizję?

Budowa nadajnika DVB-T

Aby sygnał telewizji cyfrowej mógł zostać przekazany za pomocą fal radiowych, musi być specjalnie zakodowany. By lepiej to zrozumieć, warto poznać budowę nadajnika DVB-T, który składa się z:

kodera (MPEG-2 lub MPEG-4) sygnały audio i wideo;

dwóch multiplekserów: pierwszego, z którego otrzymuje się strumień programowy z jednego kanału; oraz drugiego, z którego otrzymywany jest sygnał z różnych kanałów;

układu sygnałów — pilota do synchronizacji z odbiornikiem oraz TPS zawierającego zakodowane parametry modulacji;

Modulatora OFDM;

Przetwornika cyfrowo-analogowego (DAC).

Kanały w telewizji naziemnej

W Polsce korzysta się z nadajników MUX 1, MUX 2, MUX 3, MUX 8 oraz lokalnych. Dzięki temu dostęp do cyfrowej telewizji naziemnej jest naprawdę szeroki. Oto część kanałów dostępnych w ramach DVB-T:

MUX 1 – Stopklatka TV, TTV, Polo TV, ATM Rozrywka, TV Trwam, TVP ABC, Fokus TV

MUX 2 – Polsat, TVN, TV 4, TV 6, TV Puls, TV Puls 2, TVN 7, Posat, Super Polsat

MUX 3 – TVP 1 HD, TVP 2 HD, TVP Info HD, TVP 3, TVP Sport HD, TVP Historia HD

MUX 8 – TVP Kultura HD, TVP Kobieta, WP, Nowa TV, Zoom TV, Metro TV.

Lokalnie nadajniki DVB-T mogą dawać dostęp do innych kanałów. Aktualne informacje zawsze znajdziecie na mapach nadajników DVB-T.

Mapa zasięgu DVB-T w Polsce

Jeżeli znajdujemy się blisko nadajnika DVB-T, to do odbioru telewizji naziemnej wystarczy nam sam dekoder. Jeśli jednak nadajnik znajduje się dalej, konieczne może być dokupienie dodatkowej anteny. Na szczęście ich ceny zaczynają się od kwot rzędu kilkunastu złotych, więc nie jest to duża inwestycja. W skrajnych przypadkach konieczne może być kupienie lepszej anteny, jeśli znajdujemy się daleko od nadajnika.

Mapa zasięgu DVB-T w Polsce pozwala nam szybko sprawdzić, jak daleko od naszego miejsca zamieszkania znajduje się najbliższy nadajnik DVB-T. Dane są aktualizowane na bieżąco, więc mamy pewność co do ich poprawności.