Słuchawki bezprzewodowe douszne Xiaomi – jakie są ich zalety?

Słuchawki douszne – czyli jakie?

W ofercie producentów sprzętu znajdziemy m.in. słuchawki nauszne, douszne i dokanałowe. Pierwsze z wymienionych są duże, często całkowicie zasłaniają uszy. Będą one dobrym rozwiązaniem, jeśli lubimy słuchać muzyki, siedząc w fotelu. Nie sprawdzą się podczas aktywności fizycznej. Kolejnym rodzajem są wspomniane słuchawki bezprzewodowe douszne. To idealna propozycja dla osób mobilnych, które chcą z nich korzystać, np. chodząc po ulicy. Ich zaletą w czasie użytkowania w takich miejscach jest to, że nie izolują dźwięków z zewnątrz. Rodzajem takiego sprzętu są słuchawki dokanałowe. Pozwalają one doskonale słyszeć muzykę, nawet wtedy, kiedy w otoczeniu jest bardzo głośno. Taki produkt sprawdzi się w przypadku osób, które chcą korzystać ze słuchawek np. w czasie biegania. Nie ma takiego ryzyka, że wypadną, a w zależności od modelu mogą one nawet dawać możliwość prowadzenia rozmów.

Słuchawki douszne najlepiej sprawdzą się tym osobom, które chcą używać ich, będąc w drodze do pracy, szkoły, sklepu czy gdzieś indziej.

Słuchawki douszne – na co zwrócić uwagę?

Wybór rozwiązania, które spełni nasze oczekiwania wymaga przeanalizowania wielu kwestii. Oto, co ma znaczenie w przypadku takiego sprzętu:

Czas pracy baterii – to od niego zależy, jak długo będziemy mogli korzystać z danego urządzenia bez konieczności ładowania. Oczywiście – im dłużej, tym lepiej. Istotny jest również czas tego ładowania. Ta kwestia decyduje o tym, jak szybko sprzęt będzie ponownie do naszej dyspozycji po rozpoczęciu tego ładowania.

Redukcja szumów z otoczenia – to bardzo ważne w przypadku wykorzystywania słuchawek do prowadzenia rozmów. Brak takiej funkcji może powodować problemy z komfortową rozmową, tzn. możemy nie słyszeć, co ktoś do nas mówi.

Obsługiwana technologia łączności – najczęściej będzie to Bluetooth, ale ważna jest także wersja rozwiązania. Im wyższa, tym lepiej, gdyż przekłada się to na jakość dźwięku, a także na maksymalną odległość od jego źródła. Tzn. jeśli ten zasięg będzie odpowiednio duży, to możemy chodzić po mieszkaniu bez konieczności noszenia przy sobie telefonu, z którym sparowaliśmy słuchawki.

Optyczny czujnik użytkowania – sprzęt włączy się automatycznie po włożeniu do ucha, ale też przestanie działać, kiedy go wyjmiemy.

Kompatybilność – czy słuchawki na pewno będą współpracować z naszym smartfonem? Jakie producent stawia wymagania? Czy urządzenie jest kompatybilne z systemem Android? Najczęściej tak właśnie będzie.

Jakość dźwięku – powinien on być szczegółowy, z mocnym basem. Warto nie tylko sprawdzić, jak opisuje tę kwestię producent, ale również zapoznać się z recenzjami danego urządzenia.

Asystent głosowy – kolejna bardzo przydatna opcja. Dzięki niej możemy wydawać polecenia głosowe urządzeniu.

Słuchawki douszne – największe zalety

Wybór bezprzewodowej wersji takiego sprzętu będzie dobrym rozwiązaniem w wielu przypadkach. Oto, co możemy zaliczyć do jego atutów:

możliwość korzystania, kiedy jesteśmy w drodze,

małe rozmiary – produkt często jest wręcz niewidoczny w czasie użytkowania,

wygoda,

bateria, która służy przez wiele godzin,

możliwość prowadzenia rozmów,

wysokiej jakości dźwięk.

Chcąc kupić sprzęt, który spełni nasze oczekiwania, ale jednocześnie nie będzie bardzo drogi, warto zdecydować się na rozwiązania marki Xiaomi.

Słuchawki douszne Xiaomi – które wybrać?

W zależności od tego, jakie mamy oczekiwania, powinniśmy dobrać odpowiednie urządzenie. Słuchawki mogą się różnić pod wieloma względami, dlatego warto poświęcić czas na przeanalizowanie, czy oferują to, na czym nam zależy. Oto przykładowe modele, które są godne zainteresowania:

TWS Xiaomi Mi True Wireless Earbuds Basic 2 – te słuchawki dostępne są w bardzo atrakcyjnej cenie. Za ich wyborem przemawia wiele czynników. Przede wszystkim należy wspomnieć o trwałej baterii, która umożliwia korzystanie z tego sprzęt przez nawet 12 godzin. Słuchawki obsługują technologię Bluetooth 5.0, dzięki czemu możemy cieszyć się nieprzerwanym przekazem dźwięku i dużym zasięgiem. W tym przypadku owy zasięg wynosi do 10 m. Dzięki silikonowym nakładom możemy idealnie dopasować słuchawki do naszych uszu. Sprzęt jest wyposażony w wielofunkcyjny przycisk, dzięki któremu można sterować m.in. muzyką i połączeniami.

TWS Xiaomi Mi True Wireless Earphones 2 – to model dla wymagających bardzo dobrej jakości dźwięku. Dzięki redukcji szumów z otoczenia będziemy słyszeć rozmówcę nawet wówczas, gdy wokół nas będzie głośno. Słuchawki obsługują łączność Bluetooth 5.0 – w tym przypadku zasięg również wynosi do 10 m. Tzn. w takiej maksymalnej odległości możemy się znajdować od źródła dźwięku. Czas ładowania wynosi do 1 h, a korzystania – do 14 h z ładującym etui.

TWS Xiaomi Mi True Wireless Earphones 2S – to kolejny model słuchawek dla oczekujących wysokiej jakości dźwięku, szczegółowego, z mocnym basem. Urządzenie automatycznie włącza się w momencie jego umieszczenia w uchu i wstrzymuje pracę po wyjęciu z niego. Ładowanie słuchawek trwa do 1 h, a słuchać można nawet przez 24 h, ale z ładującym bezprzewodowo etui.

Słuchawki bezprzewodowe douszne mogą się przydać prawie każdemu – na spacerach, wycieczkach i nie tylko. To bardzo ciekawe rozwiązanie dla osób mobilnych, które chcą móc prawie wszędzie słuchać swojej ulubionej muzyki.

Artykuł sponsorowany Xiaomi