Komunikacja z roślinami. Naukowcy przekonują, że to możliwe

Nietypowe urządzenie zostało opisane na łamach czasopism "Nature Electronics" oraz "Advanced Materials". Z artykułów wynika, że nowa technologia pozwoli lepiej zrozumieć potrzeby roślin, obserwować ich reakcje na otoczenie, a nawet przekazywać im własne instrukcje.

Każdy, kto kiedykolwiek posiadał w domu roślinę doniczkową, chociaż raz zastanawiał się, czy stoi ona w dobrym miejscu, czy nie brakuje jej światła (albo jest go za dużo) i czy dostarczana ilość wody odpowiada jej potrzebom. Już niedługo takie dylematy mogą nie mieć żadnego znaczenia.

Badania nad komunikacją z roślinami

W pierwszym etapie badań naukowcy szukali sposobów na mierzenie sygnałów elektrycznych, emitowanych przez rośliny. Zrezygnowali z wykorzystania tradycyjnych elektrod, które nie trzymają się nierównej powierzchni liści czy łodyg. Zamiast tego opracowali i zastosowali ich żelową wersję, której działanie sprawdzili na Muchołówce (Venus flytrap), roślinie z rodziny rosiczkowatych. Okazało się, że elektroda poprawnie przekazuje wysyłane sygnały i utrzymuje się na powierzchni rośliny.

Kolejnym krokiem była weryfikacja możliwości komunikacyjnych. Dzięki elektrodom naukowcom udało się zmusić roślinę do zamykania liści na żądanie. We wcześniejszych badaniach, podczas których eksperci przymocowali Muchołówkę do ramienia robota, zdołali nawet nakłonić ją do uniesienia kawałka drutu. Przebieg eksperymentów można zobaczyć na zamieszczonym poniżej wideo.

— Urządzenie może teraz przylegać do większej liczby typów powierzchni roślin i jest to bezpieczniejsze, co stanowi ważny krok naprzód w dziedzinie elektrofizjologii roślin – powiedział współautor badania — profesor Loh Xian Jun w rozmowie z "Advanced Materials". Podkreślił też, że stwarza to nowe możliwości zastosowania technologii bazujących na roślinach.

Eksperci uważają, że opracowana przez nich technologia może przydać się w aktywnym monitorowaniu upraw i wpłynąć na poprawę bezpieczeństwa żywnościowego na świecie. Dodatkowo mają nadzieję, że znajdzie zastosowanie w robotyce, gdzie służyłaby do podnoszenia bardzo delikatnych przedmiotów.