Boom na rowery trwa. Dlatego w tym sezonie może być problem z kupnem nowego

Oczywiście z perspektywy tych, którzy chcą kupić rower lub też wymienić części. Dla sprzedawców ostatnie miesiące to ręce pełne pracy.

"Business Insider" cytuje badania Głównego Urzędu Statystycznego, z którego wynika, że "w pandemicznym maju 2020 r. produkcja rowerów w Polsce była najwyższa od 4 lat".

Łącznie powstało ich prawie 120 tys. Dla porównania, to o 33,4 proc. więcej niż w maju 2019 roku.

Dobrą sprzedażą firmy zaczęły chwalić się jeszcze w 2020 roku. "Sprzedaż rowerów od maja jest na bardzo wysokim, rekordowym poziomie" - mówił przedstawiciel marki Romet.

Zobacz również: John Deere - kosiarka samojezdna. Marzenie każdego mężczyzny

Mimo że produkcja ruszyła, to spadła dostępność niektórych modeli. Wzrosły za to ceny jednośladów. Wpływ miało na to także to, że pandemia przerwała łańcuch dostaw. Przestały działać niektóre fabryki, a sam transport został wstrzymany. To wywindowało ceny.

Według szefa firmy AirBike, cytowanego przez "BI", "ceny hurtowe skoczyły o 20–25 proc.", a ceny komponentów to nawet 30- 50 proc. podwyżki. Rafał Gębara z Decathlonu mówi o 10–20 proc. globalnym wzroście cen.

Ceny jednak nie są największym problemem, a to, że niektórych elementów nie można obecnie dostać. To sprawia, że czas dostawy wybranych modeli to… maj 2022 r.