Credit Agricole wprowadza pierwszą w Polsce ekologiczną kartę. To coraz popularniejszy trend wśród banków

Nowa karta Credit Agricole wykonana została z ekotworzywa — chwali się bank na swojej stronie.

Ten specjalny materiał "wykorzystywany jest zarówno do wytwarzania rdzenia karty, jak i zewnętrznych warstw zabezpieczających".

Ekologiczny materiał uzupełniony jest o standardowe elementy: chip, antenę, hologram, pasek magnetyczny, nadruki offsetowe. W określonych warunkach ekotworzywo może rozłożyć się do 99 proc. zaledwie w kilkanaście tygodni.

To zasługa zastosowanego dodatku, przyciągającego mikroorganizmy. Kolonizują się one na tworzywie i poprzez wydzielane enzymy doprowadzają do jego rozkładu na cząsteczki organiczne.

Dla porównania, tradycyjna plastikowa karta może rozkładać się aż… 500 lat. A to olbrzymi problem, skoro według danych banku na całym świecie rocznie produkuje się aż 6 miliardów kart płatniczych. Jasne, część z nich przez kilka lat schowanych jest w portfelu, ale nawet ułamek zgubionych czy zużytych "plastików" to spory koszt dla środowiska.

Coraz więcej instytucji płatniczych zdaje sobie sprawę z wagi problemu. Visa zapowiedziała wprowadzenie na rynek produktów z plastiku pochodzącego z recyklingu.

Z kolei brytyjski start-up wymyślił drewnianą kartę płatniczą. Nic nie stoi na przeszkodzie, by zamówić ją do Polski.

Mniej znaczy lepiej — właśnie z takiego założenia wychodzą niektórzy. Może więc zamiast korzystać z nowego przedmiotu, który szkodzi mniej, lepiej w ogóle go nie używać? Taki wariant w przypadku karty płatniczej jeszcze do niedawna byłby szalony, ale dziś możemy płacić telefonem, zegarkiem, a nawet… wzrokiem.

Jeśli jednak ciągle wolicie trzymać kartę w dłoniach, to Credit Agricole udostępni swój ekologiczny produkt każdemu, kto do końca lipca otworzy Konto dla Ciebie.