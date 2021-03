Biedronka stawia na recykling. Pomaga oczyszczać Morze Bałtyckie

Nowe wózki i kosze pozyskiwane z recyklingu noszą wspólną nazwę Oceanis. Powstają z plastyku pozyskanego w 25 proc. z recyklingu lin i sieci rybackich odłowionych m.in. w Bałtyku, Morza Północnego oraz Oceanu Atlantyckiego.

Może się wydawać, że 25 proc. to nie dużo, ale warto mieć na uwadze, że w samym Morzu Bałtyckim rocznie wyławia się nawet kilkaset ton odpadów rybackich, przede wszystkim sieci. Są one ogromnym zagrożeniem dla zwierząt morskich oraz ptactwa, które często kończą zaplątane w sieci. Inne odpady z kolei przyczyniają się do niszczenia siedlisk i nierzadko trafiają do przewodu pokarmowego zwierząt.

W wózki sklepowe typu LOOP oraz kosze na kółkach typu ShopRoll wyprodukowane w serii Oceanis wyposażone są wszystkie nowe sklepy sieci, które otwierają się od czerwca 2020 roku. Co więcej, stopniowo zastępuje się nimi również zużyte kosze i wózki w pozostałych sklepach.

— Do produkcji każdego kosza lub wózka z serii Oceanis wykorzystywane jest 1,5 m liny, która w przeciwnym razie pozostałaby w morzu przez 600 lat, bo tyle czasu zajmuje jej rozkład — wyjaśnił Janusz Wolniak, dyrektor firmy RETO, która współpracuje z Biedronką od ponad 8 lat w zakresie dostawy koszy i wózków.

— Recykling lin i sieci nie tylko pomaga zapobiec zatruciu i śmierci tysięcy zwierząt morskich, ale stanowi również 20% oszczędność emisji dwutlenku węgla. Plastik z koszy i wózków dostarczanych do sklepów Biedronka podlega 100% recyklingowi — dodał Wolniak.

RETO również przyczynia się do walki o ochronę środowiska, przekazując część dochodów ze sprzedaży wózków i koszy na rzecz pozarządowej organizacji Plastic Change, która zajmuje się oczyszczaniem mórz.

Biedronka z każdym rokiem stawia coraz większy nacisk na zrównoważony rozwój, co jest bardzo ważne, biorąc pod uwagę skalę przedsiębiorstwa. Sylwia Krzyżycka, dyrektor działu ochrony środowiska w sieci Biedronka podkreśla:

— Zamykanie obiegu poprzez ponowne wykorzystanie surowców jest jednym z priorytetów środowiskowych sieci Biedronka. W tym celu m.in. wdrożyliśmy szereg rozwiązań z zakresu ekoprojektowania. (…) Dzięki usunięciu plastikowej łyżeczki z jogurtu Fru Vita ograniczyliśmy ilość wpuszczanego plastiku do otoczenia o ponad 6,5 tony rocznie, a to tylko jeden z przykładów.

Dobrze jest słyszeć, że coraz więcej firm decyduje się na wdrażanie ekologicznych rozwiązań. Warto wspomnieć, chociażby Coca-Colę, która jest coraz bliższa porzuceniu plastikowych butelek, na rzecz bardziej ekologicznych rozwiązań. Również LEGO chce całkowicie zrezygnować z produkcji plastikowych klocków, Żabka coraz chętniej otwiera ekologiczne sklepy.