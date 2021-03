Sposób na ochłodzenie domów – posadzenie w środku drzew

Bat Trang House, jak pisze New Atlas, to wypełniona drzewami i roślinami rezydencja. Została zaprojektowana jako dom i miejsce pracy dla siedmioosobowej rodziny. Poza wszechobecną zielenią, budynek charakteryzuje się elewacją z cegły ceramicznej. Dzięki zastosowaniu tego rodzaju materiału w połączeniu z roślinami, w środku budynku utrzymuje się idealna temperatura, bez zastosowania klimatyzatorów.

Inspiracją projektu był przyszły właściciel budynku. Na co dzień zajmuje się on pracą z ceramiką, co podsunęło studiu pomysł na wykorzystanie jej w projekcie Bat Trang House. Poza nietypowym materiałem oraz zielenią, dom wyróżnia nagromadzenie szczelin, które z założenia pomagają w cyrkulacji powietrza w całym wnętrzu.

Cały budynek ma 5 pięter, które w sumie mają 720 mkw powierzchni. Szczeliny w ścianach, poza cyrkulacją, pomagają także doprowadzić światło słoneczne do wnętrza budowli. Na dachu również została umieszczona zieleń, zaś na jednym ze zbudowanych tarasów znalazło się miejsce na basen.

Wizualizacje całego projektu, wraz ze szczegółowymi zdjęciami wnętrza, można znaleźć na stronie studia VTN Architects.