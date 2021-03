Czyste podłogi nie muszą oznaczać dużo pracy – oto rozwiązania, które ułatwią Ci sprzątanie!

Automatyczne rozpoznawanie rodzaju podłogi

Z pewnością jesteś świadomy tego, że usuwanie zabrudzeń z podłogi jest najbardziej efektywne wtedy, gdy dopasujesz moc ssania do stopnia twardości podłoża. A czy wiesz, że nie musisz robić tego ręcznie i pamiętać o zmianie ustawień za każdym razem, gdy wjeżdżasz z parkietu na dywan lub odwrotnie?

Tradycyjne odkurzacze workowe Electrolux dysponują funkcją Auto ModeTechnology, która samoczynnie rozpoznaje rodzaj sprzątanej podłogi i dostosowuje do niej siłę ssania. Efektem tego jest ponadprzeciętna skuteczność pracy, niemalże bez wysiłku z Twojej strony.

Warto też zwrócić uwagę na zastosowany w nich system FlowMotion, który – w połączeniu z dużymi, gumowanymi kołami XL – zapewnia wyjątkową zwrotność i łatwość sterowania. Przesuwanie urządzenia z miejsca na miejsce nie wymaga więc stosowania dużej siły i jest wygodne.

Brak konieczności wymiany worka

Odkurzacze bezworkowe cieszą się obecnie ogromną popularnością. Nieprzepadające za odkurzaniem osoby doceniają go przede wszystkim za to, że pozwalają uniknąć następujących sytuacji, które często występują w przypadku modeli workowych:

obniżenie skuteczności pracy na skutek przepełnienia worka – jeśli worek zapełni się w trakcie odkurzania, a Ty to przegapisz, najpewniej będziesz musiał powtórzyć sprzątanie tego fragmentu, na którym odkurzacz zmniejszył wydajność ssania,

wymiana worka z zabrudzeniami – dotykanie zakurzonego, brudnego worka jest nie tylko nieprzyjemne, ale przede wszystkim niehigieniczne, gdyż jest siedliskiem roztoczy i innych mikroorganizmów,

wydłużanie czasu pracy – wymiana worka zajmuje kilka minut, jednak to zawsze kilka minut więcej spędzonych na wykonywaniu nielubianej czynności.

Samoczynne czyszczenie szczotki

Znasz to uczucie, gdy szczotka odkurzacza jest już tak oblepiona sierścią, włosami i innymi zabrudzeniami, że nie spełnia swojej funkcji? W tym przypadku jedynym rozwiązaniem jest jej ręczne oczyszczenie, co po pierwsze nie należy do najprzyjemniejszych, a po drugie – przedłuża proces odkurzania.

W odkurzaczach bezprzewodowych Electrolux znajdziesz specjalną funkcję, która pomoże Ci zapomnieć o takich sytuacjach. Wystarczy tylko nacisnąć stopą przycisk znajdujący się na szczotce, a uruchomi się tryb automatycznego oczyszczania jej ze wszystkich zanieczyszczeń, które obniżają skuteczność pracy. Wszystko to zajmie kilka sekund, a Ty nie musisz dotykać zabrudzeń ręką.

Stuprocentowo automatyczne odkurzanie

Wyobraź sobie sytuację, w której możesz cieszyć się codziennie idealnie czystymi podłogami i to niemalże bez dotykania odkurzacza? To marzenie możesz łatwo spełnić, jeśli postawisz na odkurzacz automatyczny, który jest w zasadzie bezobsługowy.

Samojezdny robot nie wymaga prowadzenia tak jak inne modele. Samodzielnie porusza się po całym pomieszczeniu, zbierając zabrudzenia z posadzki z równą skutecznością jak tradycyjne odkurzacze. Jego start możesz uruchamiać ręcznie z poziomu aplikacji mobilnej albo zautomatyzować. Wystarczy tylko przygotować harmonogram, a sprzęt będzie sprzątać w ustalone z góry dni o konkretnej godzinie – np. jak śpisz albo jesteś w pracy.

Tego typu urządzenia radzą sobie doskonale z odkurzaniem różnych rodzajów podłogi. Model Electrolux Pure i9 może nawet wjeżdżać na dywan o wysokości do 2,2 cm za sprawą rozwiązania ClimbForceDrive™. Konstrukcja Trinity Shape™ pozwala z kolei na precyzyjne dotarcie do narożników pomieszczenia, z czym często nie radzą sobie nawet tradycyjne odkurzacze.

Na czym polega Twoja rola? Na regularnym opróżnianiu zbiornika z kurzu i… to właściwie tyle. Urządzenia Electrolux całą resztą zajmują się automatycznie. Dotyczy to nawet ładowania. Co istotne, gdy sprzęt rozładuje się w połowie sprzątania, samoczynnie powróci do stacji dokującej, aby podładować akumulator, a następnie wróci do pracy dokładnie w tym miejscu, w którym ją przerwał. Nie musisz zatem martwić się ewentualnym marnowaniem energii na ponowne odkurzanie już posprzątanej posadzki.

Jak widać, odkurzanie może być całkiem przyjemną czynnością. Trzeba tylko wybrać odpowiednie urządzenie, które będzie Ci ułatwiać pracę albo wręcz całkowicie Cię w niej wyręczać, a będziesz się cieszyć czystymi posadzkami, nie spędzając zbyt dużo czasu na ich sprzątaniu.

