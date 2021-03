Jaką kartę graficzną kupić?

Za co odpowiada karta graficzna? AMD czy Nvidia? Czym różni się karta dedykowana od karty zintegrowanej?

Producenci kart graficznych nieustannie wypuszczają nowe modele, a różnice pomiędzy nimi nie zawsze są zrozumiałe dla osób, które nie zajmują się sprzętem komputerowym na co dzień. Jeżeli chcesz kupić dobrą kartę, a jednocześnie zależy ci na znalezieniu przystępnej ceny, koniecznie sprawdź poniższe wskazówki.

Za co odpowiada karta graficzna?

Dzięki karcie graficznej komputer może generować obraz, który wyświetla się użytkownikowi. O ile więc do wyświetlania stron internetowych lub pracy biurowej wystarczy nawet najprostsza (a przy tym najtańsza karta), to sytuacja wygląda inaczej w przypadku najnowszych gier. Tutaj niektóre tytuł mają ogromne wymagania, przez co nawet nowe karty mogą mieć problemy z uruchomieniem gry na maksymalnych detalach. W takiej sytuacji można co prawda spróbować obniżyć jakoś grafiki lub rozmiar tekstur, ale nie każdemu graczowi odpowiadają tego typu ustępstwa.

Dodatkowo nie zawsze jest tak, że droższa karta będzie automatycznie lepsza. Widać to szczególnie teraz, gdy od kilku miesięcy wszystkie wydajne karty graficzne wykupywane są przez osoby wykorzystujące je w koparkach, przez co zwykli gracze muszą zadowolić się sprzętem o gorszych parametrach lub wydać więcej pieniędzy na dobrą kartę. To samo dotyczy osób, które zajmują się obróbką zdjęć lub renderowaniem filmów wideo i muszą to robić na wydajnym sprzęcie.

AMD czy Nvidia?

Jedną z kluczowych decyzji, którą należy podjąć przy zakupie karty graficznej, jest wybór pomiędzy sprzętem firmy Nvidia, a AMD. Chociaż każda z tych firm od lat specjalizuje się w produkcji kart graficznych, to przez wiele lat sprzęt marki Nvidia (a dokładniej karty z rodziny GeForce) cieszył się większym zainteresowaniem. Z czasem jednak firma AMD usprawniła swoje karty, dzięki czemu obecnie dorównują one konkurencji. Przyjęło się, że karty AMD (a więc modele do podstawowych zastosowań z serii Radeon oraz wersje dla graczy Radeon RX) są tańsze niż karty GeForce. Należy jednak zwrócić uwagę na fakt, że w przypadku kart Nvidia klient może wybrać kartę graficzną z jednej z czterech różnych serii. W każdej z nich dostępne są różne modele, dlatego przed ostatecznym zakupem najlepiej jest sprawdzić porównanie kart obejmujące model wybrany przez klienta. Serie kart z rodziny GeForce można podzielić na standardową GeForce, niskobudżetową GeForce GT, gamingową GeForce GTX oraz najnowszą z architekturą typu Turing oznaczoną jako GeForce RTX. Jeżeli chcesz mieć pewność, że nowa karta posłuży ci przez wiele lat, wybierz któryś z modeli z oznaczeniem RTX, a na pewno spełni wszystkie twoje oczekiwania.

Czym różni się karta dedykowana od karty zintegrowanej?

Niedoświadczeni użytkownicy często dają się nabrać na zapewnienia producentów, zgodnie z którymi zintegrowana karta graficzna ma wystarczyć do gier. W praktyce jednak zintegrowana karta sprawdzi się wyłącznie w niskobudżetowych komputerach do biurowych zastosowań. Gracze oraz profesjonalni graficy muszą więc liczyć się z zakupem karty graficznej dedykowanej, a więc dużo bardziej wydajnych podzespołów.

