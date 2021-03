Laptop na lata. Modele do pracy, multimediów i gier

Za dobrej jakości elektronikę trzeba sporo zapłacić, a zakup najdroższego urządzenia nie zawsze będzie najlepszym wyjściem. Asus wychodzi naprzeciw oczekiwaniom oferując sprzęt z wysokiej półki w atrakcyjnych cenach. Szukasz laptopa do pracy w domu, w podróży, a może takiego, na którym pograsz w najnowsze gry? Postaw na polecane modele.

Laptop na miarę 2021 roku

W sieci znajdziesz mnóstwo konfiguracji sprzętu, które różnią się od siebie zamontowanymi podzespołami. Najwydajniejsze modele dla graczy wyposażone są w wydajny układ graficzny, a wszystkie laptopy, nawet te przeznaczone do pracy wyposażono w procesory od AMD lub dziewiątą generację Intela. Jeżeli szukasz sprzętu, który swoją jakością wyprzedzi wszystkie inne modele, nie musisz stawiać na kompromis.

VivoBooki do domu i w podróż

Jeśli szukasz dobrze wyposażonego laptopa w przystępnej cenie, dobrym rozwiązaniem będzie VivoBook 14. Jest wyjątkowo smukły i ultralekki, a jednocześnie wyposażono go w solidny procesor Intel Core™ i7 z częstotliwością taktowania aż 4,7 GHz w trybie Turbo Boost. Aby jeszcze bardziej przyspieszyć pracę sprzętu, zamontowano w nim ultrawydajny dysk SSD o pojemności 512 GB. Jednocześnie pojemna bateria 50 Wh pozwoli ci produktywnie pracować nawet przez cały dzień bez dostępu do ładowarki. Samo ładowanie również nie stanowi problemu, uzupełnisz baterię do poziomu 60 proc w zaledwie 49 minut.

Ultrabooki z serii VivoBook 15 są przeznaczone przede wszystkim do użytku domowego. Poza dobrą jakością podzespołów oferują również nieco większy, bo 15,6-calowy ekran. Doskonale nada się zarówno do pracy, jak i rozrywki oferując doskonałe wrażenia wizualne dzięki szerokim kątom oglądania. Jednocześnie urządzenie oferuje doskonale wyprofilowane głośniki o dużej mocy, które oferują wysoką jakość dźwięków i głębokie basy. Jeśli więc szukasz sprzętu do pracy, przeglądania sieci i oglądania filmów, VivoBook 15 sprawdzi się doskonale.

Laptop dla wymagających graczy

Wbrew powszechnej opinii laptopy sprostają również wymaganiom graczy pecetowych przyzwyczajonych do rozgrywki na "blaszakach". Poza solidnym układem graficznym powinny oferować przede wszystkim wydajne chłodzenie, które jest niezbędne do wykrzesania z układu graficznego maksymalnej wydajności. Dlatego Asus ROG Zephyrus G14 wyposażono w system automatycznego czyszczenia układu chłodzenia z pyłu, a dodatkowe wentylatory są odpowiednio wyprofilowane, by dać jak największy efekt. Niech nie zwiedzie cię prosty styl. Asus ROG Zephyrus G14 wyróżnia się nie tylko podzespołami, ale również nietypową konstrukcją. Obudowa wyposażona jest w matrycę punktową z tysiącami mikrootworów, na których można wyświetlać przygotowane wcześniej wzory. Jednocześnie taki zabieg sprawia, że konstrukcja jest wyjątkowo lekka, ze względu na mniejszy koszt materiałów.

Szukasz wydajnej opcji z nieco większym wyświetlaczem w bardziej przystępnej cenie? Rozwiązaniem może być wielozadaniowy Asus Tuf Dash F15. Urządzenie umożliwi ci rozgrywkę na niespotykanym dotąd poziomie. Dzięki nowoczesnej karcie graficznej GeForce RTX 3060 możesz liczyć na doskonałą ostrość i płynność w grach. Dodatkowo karta obsługuje Ray Tracing czyli symuluje fizyczne zachowanie światła, dzięki czemu grafika nabiera kinowej jakości. Wbudowany system Dynamic Boost pozwoli zwiększyć moc układu graficznego, tym samym poprawiając wydajność sprzętu tak, by zyskać jak największą wydajność podczas rozgrywki.

Asus już od wielu lat oferuje szereg urządzeń o zbalansowanym stosunku ceny do jakości. W stosunkowo niewielkiej cenie otrzymasz sprzęt, który będzie w stanie sprostać wszystkim twoim wymaganiom.