Niewidomi bez psów przewodników i białych lasek. Pozwoli na to plecak z AI

Postęp technologii to szansa dla niewidomych osób. Zwłaszcza że w ostatnich latach wzrosła liczba aplikacji, które pomagały im poruszać się w miejscach publicznych. Portal TechXplore zaznacza jednak, że nie zawsze są one wystarczające i dostosowane do panujących warunków. Dlatego też wielu ekspertów dalej poszukuje optymalnych rozwiązań. Jedno z nich zaproponował zespół naukowców z University of Georgia.

System bazujący na AI

Eksperci zaprojektowali system sztucznej inteligencji, który można umieścić w plecaku noszonym przez niewidomą osobę i który dostarcza dokładnych wskazówek dotyczących otoczenia. Jednym z jego elementów są kamery OAK-D, przekazujące informacje o pojawiających się przeszkodach, ale też ich głębokości.

Kamery są rozmieszczone w różnych częściach specjalnej kamizelki, aby monitorować wszystko, co dzieje się w pobliżu. Sprawne działanie kamer zapewnia jednostka przetwarzania widzenia Movidius VPU firmy Intel oraz zestaw narzędzi do programowania OpenVINO. Oprócz nich system składa się z czujników oraz baterii umieszczonych w dodatkowej nerce. Przy pełnym naładowaniu system gwarantuje do 8 godzin nieprzerwanej pracy.

System widzi i ostrzega z wyprzedzeniem

System został nauczony rozpoznawania różnych obiektów, które można napotkać podczas spaceru po mieście – samochodów, rowerów, pieszych, konarów drzew, gałęzi itp., a także typowej powierzchni – chodników, trawników, krawężników. Jest również w stanie rozpoznawać znaki drogowe i czytać słowa, które następnie konwertuje na wiadomości przekazywane użytkownikowi za pośrednictwem słuchawki Bluetooth. Rozwiązanie z wyprzedzeniem ostrzega przed przeszkodami, ale też informuje o przejściach dla pieszych czy zbliżającej się sygnalizacji świetlnej.

W skład systemu wchodzi również nadajnik GPS połączony z mikrofonem. Takie usprawnienie pozwala niewidomej osobie wskazać cel podróży i dotrzeć do niego bez większego wysiłku. Dodatkowo użytkownik może samodzielnie zdecydować, czy system będzie komentował i opisywał najbliższe otoczenie, czy nie. Rozwiązanie może okazać się szczególnie przydatne dla osób bojących się samodzielnie opuszczać miejsce zamieszkania, stawiających na większą samodzielność i niezależność, a także poszukujących alternatywy dla dostępnych na rynku opcji.