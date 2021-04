Nowy sprzęt w polskich domach? Ma być tak samo popularny, jak zmywarka

Jakie urządzenia wprowadzą porównywalną rewolucję w przyszłości? Możemy spekulować, że nowe, nieznane jeszcze technologie zmienią świat nie do poznania. Ale są też innowacje, które, dostępne już dziś i choć wciąż nie dość popularne w polskich domach, czynią życie łatwiejszym. Przykładem może być właśnie suszarka automatyczna, która nie dość, że sama w sobie stworzona jest do tego, by ułatwiać nam codzienne obowiązki, to dzięki nowym technologiom takim, jak zastosowanie sztucznej inteligencji, jest w stanie łączyć się z pralką i na podstawie przesłanych danych sugerować odpowiedni program suszenia.

Futurolog Kacper Nosarzewski.