Nowy Samsung SmartTag+ wkrótce dostępny. Cena? Bardzo atrakcyjna

Lokalizator Samsung Galaxy SmartTag trafił do sprzedaży wraz z premierą Galaxy S21 i był dodawany w komplecie do telefonów zamówionych w przedsprzedaży. Dzisiaj lokalizator możemy kupić za ok. 150 zł.

Co oferuje to malutkie urządzenie? SmartTag przyczepiamy do przedmiotu, który chcemy łatwiej zlokalizować w razie zgubienia, np. do kluczyków od auta lub bagażu. W razie straty z oczu danego przedmiotu wystarczy włączyć aplikację na smartfonie i możemy szybko zlokalizować zgubę.

Jeśli podejrzewamy, że przedmiot znajduje się blisko, możemy go szukać podążając za dźwiękiem wydawanym przez lokalizator. Jeśli coś zgubiło się poza naszym zasięgiem, możemy próbować zlokalizować przedmiot na mapie. Urządzenie łączy się ze smartfonem za pośrednictwem Bluetootha lub sieci Galaxy Find Network (tylko ze smartfonami z rodziny Galaxy).



Co nowego w SmartTag+?

Nowa wersja SmartTag+ obejmuje obsługę UWB, protokołu komunikacji bezprzewodowej krótkiego zasięgu, który wykorzystuje wyższe częstotliwości niż Bluetooth, dzięki czemu jest dokładniejszy w szacowaniu lokalizowaniu obiektu.

Dodatkowo wykorzystuje również mapę opartą na rzeczywistości rozszerzonej za pośrednictwem aplikacji SmartThings, która poprowadzi nas do zgubionego przedmiotu. Podobnie jak poprzednia wersja oraz inne lokalizatory na rynku, SmartTag+ możemy przyczepić do kluczy, bagażu, torebki, a nawet obroży naszego zwierzaka.

Jak podaje serwis Engadget, SmartTag+ można już zamawiać w przedsprzedaży w B&H za cenę 39,99 dolarów (ok. 156 zł). Prawdopodobnie na oficjalnej stronie Samsunga pojawi się w najbliższych dniach.