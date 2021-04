Barista? A po co to komu, skoro jest Zhi Ka Master

Zhi Ka Master wygląda na robota żywcem wyciągniętego z filmu science-fiction. Pamiętacie animowany serial "Jestonowie"? To pierwszy trop, jaki przychodzi na myśl. Aparycja to jedno. Zhi Ka Master od firmy Beijing’s Orion Star Technology prezentuje się spektakularnie, ale twórcy chcą, żeby przemawiały za nim czyny.

Zhi Ka Master

Powykręcane ramiona robota mają pozwolić na swobodę ruchów wymaganych podczas robienia kawy. Zhi Ka Master sprawnie korzysta z młynka, delikatnie acz stanowczo obsłuży czajnik z wrzątkiem. Z gracją przyrządzi mocne espresso, aromatyczną przelewówkę czy zaparzy herbatę.

Warto przy tym dodać, że Zhi Ka Master to gość sporych rozmiarów i zajmuje 3 metry kwadratowe. Bez stołu i akcesoriów waży 72 kg. Ma wbudowaną kamerkę, dzięki której reaguje na otoczenie i pilnuje by nie uronić ani kropli i nikogo przy okazji nie poparzyć. Młynek do mielenia kawy i czajnik do zagrzewania wrzątku nie są integralną częścią robo-baristy, ale wchodzą w jego zestaw. A ten w całości waży już 200 kg.

Zhi Ka Master

Zhi Ka Master nie posiada jeszcze ceny (a ma m.in. wejście na kabel HDMI i cztery porty USB), ale zdążył załapać się na listę nominowanych do iF Design Awards 2021. Naszym zdaniem zasłużenie.