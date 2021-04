Ile kosztują dobrej jakości koszulki z własnym nadrukiem? Sprawdzamy!

Koszulki z własnym nadrukiem – jakość ma znaczenie

Obecnie przygotowanie koszulki z własnym nadrukiem jest łatwiejsze niż kiedykolwiek – można ją zamówić w internecie lub nawet wykonać samodzielnie w domu przy pomocy specjalnego papieru do naprasowanek i zwykłej, domowej drukarki. Nie każdy produkt tego typu będzie jednak tak samo estetyczny czy trwały. Jeśli chcesz, aby T-shirt był ważnym elementem Twojej garderoby lub zależy Ci na porządnym prezencie dla kogoś innego, warto zwracać uwagę na jakość produktu, a nie jedynie na przystępną cenę.

Po czym poznać dobry produkt?

Zamawiając koszulki z własnym nadrukiem, powinno się w pierwszej kolejności zwracać uwagę na parametry samej odzieży. T-shirt może być wykonany z różnych tkanin, choć najczęściej jest to bawełna (najlepiej 100%). Istotna jest jej gramatura – wyższa oznacza większą grubość i trwałość tkaniny. Ważne jest również wykończenie szwów.

– Jeśli zamawiasz własny nadruk na koszulkę przez internet, niemożliwe jest obejrzenie materiału czy wykończenia – mówi przedstawiciel firmy Megakoszulki oferującej koszulki z własnym nadrukiem. Dlatego producent powinien poinformować o wszystkich parametrach stosowanej odzieży. Jeśli tego nie robi, prawdopodobnie nie warto mu zaufać – dodaje. Ponadto bardzo istotna jest metoda nanoszenia nadruku – to od niej zależy jego trwałość.

Koszulki z własnym nadrukiem – cena

Ile kosztują wysokiej jakości koszulki z własnym nadrukiem? Cena zależy od wielu czynników – m.in. od rodzaju zadrukowywanej odzieży. Najtańsze będą standardowe T-shirty – można je kupić już za ok. 50 zł. Nieco więcej będzie zaś kosztować np. koszulka sportowa z własnym nadrukiem, ponieważ jest ona wykonana ze specjalnego, funkcyjnego materiału. Z kolei koszulki z własnym nadrukiem dla dzieci bywają nieco tańsze ze względu na małe rozmiary. Ponadto wiele zależy od tego, jak duży i skomplikowany ma być własny nadruk na koszulkę. Jeśli oprócz przedniej grafiki zechcesz dodać również taką umieszczoną na plecach, cena na pewno wzrośnie.

Koszulki z własnym nadrukiem – cena modeli fullprint

Jeszcze inną historię stanowią bardzo modne w ostatnim czasie koszulki z własnym nadrukiem fullprint. Są one wykonywane techniką, która pozwala na pokrycie grafiką całej tkaniny. Dzięki temu są niezwykle efektowne, ale też droższe w produkcji. Ze względu na to, że wymagają zastosowania specjalnych maszyn i technik oraz większych ilości farb, mogą kosztować nawet powyżej 100 zł. Rezultat często jest jednak tego wart!

Koszulki z własnym nadrukiem i zdjęciem już od jednej sztuki!

Jeszcze całkiem niedawno koszulki z własnym nadrukiem i zdjęciem produkowano głównie dla firm czy instytucji, które zamawiały co najmniej kilkadziesiąt sztuk produktu. Dzisiaj jednak technologia zadruku odzieży jest coraz łatwiejsza w zastosowaniu, co pozwala na wykonywanie pojedynczych sztuk T-shirtów z indywidualnymi projektami. Jeśli jednak jesteś zainteresowany zakupem większej ilości, najczęściej możesz liczyć na znacznie atrakcyjniejszą cenę jednostkową. To świetna informacja dla tych, którzy zamawiają koszulki z własnym nadrukiem np. dla drużyny sportowej czy innej grupy.

Artykuł sponsorowany Megakoszulki