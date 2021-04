Sklepowe półki wkrótce mogą cię zaskoczyć. Nie, nie chodzi o podwyżki cen

E-Ink — czyli nazwa technologii e-papieru, opracowanej i rozwijanej przez firmę E Ink Corporation — doczekał się nowej wersji. Jak pisze Świat Czytników, firma przygotowała czterokolorowy e-papier.

Niech was nie zdziwi skromna liczba kolorów. To nie przypadek, bo e-papier trafić ma do sklepowych etykiet. W ten sposób wyświetlane będą ceny w sklepach, które zdecydują się na wykorzystanie technologii.

Zobacz również: John Deere - kosiarka samojezdna. Marzenie każdego mężczyzny

Dla prowadzących sklep to wygoda, bo można zdalnie i szybko zmienić cenę artykułu. Właśnie dlatego e-papier cieszy się też zainteresowaniem choćby w transporcie publicznym. Zarządzający komunikacją stawiają na e-inkowe wyświetlacze zamiast papierowego rozkładu, bo dzięki temu można szybko poinformować o ewentualnych zmianach.

Dla klientów to również korzystna zmiana. Nie brak przypadków zamieszania, kiedy etykieta mówiła co innego niż kasa. Owszem, błędy nadal mogą się przytrafiać, ale pewnie takie sytuacje przejdą do historii.

Kiedy? To już zależy od sklepów. Technologia jest, więc wystarczy z niej skorzystać.