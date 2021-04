Energia w domu z drewnianej podłogi? To możliwe dzięki grzybom

Ingo Burgert i jego koledzy ze Szwajcarskiego Instytutu Technologicznego w Zurichu (ETH Zurich) odkryli, że w drewnie zainfekowanym rozkładającymi je grzybami dochodzi do znacznego zwiększenia produkcji energii. Już po 10 tygodniach, ilość generowanej energii wystarczyła, by zasilić LED-y.

W drewnie pod wpływem nacisku powstają ładunki elektryczne, ale ilość wytwarzanej w ten sposób energii jest bardzo mała. Jest to następstwo działania efektu piezoelektrycznego i jeżeli udałoby się go uzyskać na większą skalę, to mielibyśmy szansę na pozyskanie kolejnego odnawialnego źródła energii. Eksperci uważają, że jeżeli udałoby się wykorzystać w tym celu materiały budowlane, to efektem mogłaby być ogromna ilość takiej energii.

Początkowo zespołowi ze Szwajcarii udało się ustalić, że potraktowanie drewna mieszaniną nadtlenku wodoru i kwasu octowego spowoduje 85-krotne zwiększenie efektu piezoelektrycznego, co pozwalało na zasilenie prostego wyświetlacza LED. Jednak naukowcy chcieli znaleźć bardziej naturalny sposób, który zapewniłby podobny efekt.

W ten sposób wpadli na pomysł wykorzystania naturalnego procesu zmieniającego strukturę drewna przez rozkład z pomocą grzybów Ganoderma applanatum. Po 10 tygodniach zainfekowane drewno straciło ok. 45 proc. wagi i tym sposobem stało się bardziej podatne na nacisk. Jednocześnie, po ustąpieniu nacisku, drewno wracało do poprzedniego kształtu.

Analizy wykazały, że 1,5 cm² takiego drewna poddawane naciskowi generuje 0,87 V (niezainfekowane drewno ok. 0,015 V). Po zwiększeniu siły nacisku ilość generowanej energii była jeszcze większa.

— Pracujemy obecnie nad stworzeniem instalacji pokazowej, która ma udowodnić, że można w ten sposób zasilać czujniki zintegrowane w drewnianej podłodze — wyjaśnił Burgert. Pierwsze badania były prowadzone na drewnie balsy, ale kolejne mają ustalić, jak grzyby radzą sobie z rozkładem innych gatunków. Dokładny opis dotychczasowych ustaleń można znaleźć w serwisie PhysicsWorld.