Najnowsze modele tabletów - który warto wybrać?

Apple iPad Pro 11’’ Wi-Fi 512GB



Apple przyzwyczaiło swoich klientów do tworzenia szybkich i wydajnych tabletów. Taki jest również Apple iPad Pro 11” Wi-Fi 512GB, który z powodzeniem może zastąpić komputer. Model płynnie integruje się z laptopem lub komputerem. Dzięki niemu zyskuje się dostęp do wielu urządzeń jednocześnie, bez dzielenia uwagi między różnymi sprzętami.

Atutem nowego iPada są profesjonalne aparaty fotograficzne, które znakomicie odwzorowują kolory i ułatwiają robienie wyjątkowych zdjęć. Wysoką jakość dźwięku zapewniają mikrofony, dorównujące sprzętom studyjnym i cztery doskonałe głośniki. Aparaty w połączeniu z mikrofonami są na tak wysokim poziomie, że mogą być wykorzystywane do kręcenia filmów w jakości 4K.

W iPadzie dostępny jest również skaner LiDAR, który mierzy odległość, sprawdza czas i określa, w jakim czasie światło dociera do obiektów. Dzięki tej funkcji tablet Apple jest w stanie poprawić działanie autofokusa w aparacie nawet przy słabym oświetleniu. Umożliwia również określenie rzeczywistej wielkości obiektów, co przydatne jest w aplikacjach z rozszerzoną rzeczywistością, czyli AR. Pozwala to m.in. na projektowanie i urządzanie wnętrz na podstawie zdjęć i nagrań pomieszczeń.

Wydajne działanie Apple iPad Pro 11’’ zapewnia procesor A12 Bionic iPad Pro. Jest to układ, który działa płynniej niż wiele CPU montowanych w komputerach. 8-rdzeniowa jednostka zwiększa realizm w grach i aplikacjach, co ucieszy zwłaszcza osoby, korzystające z tabletu w celach rozrywkowych.

Samsung Galaxy Tab S7

Galaxy Tab S7 posiada ekran o przekątnej 12,4’’ wykonany w technologii sAMOLED. Praca na nim jest wyjątkowo komfortowa dzięki zastosowaniu matrycy z częstotliwością odświeżania 120 Hz, co poprawia płynność wyświetlanego obrazu. Ma to znaczenie zarówno podczas przeglądania internetu, jak i w działaniu aplikacji i gier. Dzięki zastosowaniu technologii redukcji niebieskiego światła, wyświetlacz jest bezpieczny dla oczu nawet podczas wielogodzinnego korzystania z tabletu.Komfort pracy zwiększa również technologia redukcji niebieskiego światła. Wyświetlacz jest bezpieczny dla oczu nawet po zmroku.

Kolejnym atutem jest dołączony do tabletu rysik S Pen, który umożliwia pisanie i rysowanie na ekranie tak samo jak na prawdziwej kartce. Rysik przydaje się również do notowania i oznaczania różnych elementów w czasie prowadzenia zdalnych szkoleń i prezentacji.

Dodatkowo sprzęt jest wyposażony w wytrzymałą baterię o pojemności 8000 mAh. Dzięki niej sprzęt działa przez kilkanaście godzin bez konieczności ponownego ładowania, co przydaje się zwłaszcza w czasie podróży.

Huawei MatePad T10s 10.1 32GB 4G LTE



Huawei MatePad T10s 10.1 32GB 4G LTE



Na początek stosunkowo niedroga, ale interesująca propozycja. Huawei MatePad T10s 10.1 32GB 4G LTE posiada panoramiczny ekran z wąskimi ramkami. Przekątna 10,1'' oraz rozdzielczość Full HD sprawiają, że obrazy są żywe, a kolory cechują się wysokim nasyceniem. Naturalność wyświetlanego obrazu idzie w parze z solidnymi głośnikami. Taki zestaw umożliwia oglądanie filmów i seriali w satysfakcjonującej jakości oraz zapewnia wiele przyjemności z gier.

Tablet Huawei jest wyposażony w solidny procesor z 8 rdzeniami. Układ zapewnia płynne działanie aplikacji, nawet gdy wykonuje się wiele zadań jednocześnie. Mocny procesor jest ważny zwłaszcza w kontekście funkcji App Multiplier, która umożliwia uruchamianie jednej aplikacji w dwóch niezależnych oknach. Takie rozwiązanie ułatwia choćby dokonywanie zakupów online, przeglądanie zdjęć produktów i porównywanie różnych ofert.

W Huawei MatePad T10s 10.1 32GB 4G LTE zastosowano technologię Rheinland Eye Comfort, która ogranicza emisję niebieskiego światła i chroni oczy. Dzięki niej zwiększa się komfort użytkowania tabletu i niweluje się ryzyko uszkodzenia wzroku po zmroku. Dodatkowo sprzęt posiada tryb e-książki, przeznaczony do czytania e-booków przy słabym świetle. Niewielki kontrast i zoptymalizowany kąt czytania zmniejsza zmęczenie oczu.

Huawei zadbał również o najmłodszych. Specjalnie dla dzieci przygotował tryb dedykowany maluchom. Zawiera on gry, multimedia i inne treści dostosowane do wieku użytkownika. Tryb uwzględnia wykrywanie zbyt małej odległości użytkownika od ekranu, co pomaga chronić oczy najmłodszych.

Artykuł sponsorowany Komputronik