Mocarny POCO F3 – wielka premiera na Allegro

W czasach cyfrowej starożytności telefon kupowało się od operatora. Podpisywało się umowę wiążącą na lata, zobowiązywało się do płacenia abonamentu oraz rat za samą słuchawkę. Wszystko po to, żeby dostać go w teoretycznie niższej cenie. Może nawet za złotówkę. To było wygodne i w zasadzie jedyne możliwe rozwiązanie. Problem w tym, że niekoniecznie najbardziej opłacalne. Przynajmniej według dzisiejszych standardów.

Nowoczesne zakupy

Jak się kupuje nowy telefon na Allegro? Taniej, oczywiście, co udowadnia przykład dzisiejszej gorącej premiery POCO F3. Bez wychodzenia z domu, czekania w kolejce w salonie, podpisywania dokumentów i ewentualnego czekania na ich zatwierdzenie. Z szybką przesyłką można mieć urządzenie w domu już następnego dnia. Możemy zapłacić od razu całą sumę lub skorzystać z systemu ratalnego Allegro, który oferuje również płatności z zerowym oprocentowaniem. A potem można używać tego telefonu w każdej sieci, której oferta nam się spodoba.

I to nie wszystkie przewagi, jakie Allegro oferuje w przypadku kupna nowego telefonu. Przypuśćmy, że zakupiony sprzęt z jakiegoś powodu jednak nam nie odpowiada. Jeśli kupiliśmy go na Allegro, to nie ma najmniejszego problemu z jego zwrotem. Odsyłamy urządzenie i dostajemy pieniądze z powrotem. Jeśli korzystamy z Allegro Smart to nawet nie musimy płacić za przesyłkę zwrotną, bo jest darmowa tak jak dostawa.

Zakupy w kilka kliknięć. Szybkie dostawy i bezproblemowe zwroty. I jeszcze takie świetne smartfony jak POCO F3 — dostępne w dniu premiery w cenie niższej niż ustalona przez producenta. Dla osób szukających nowoczesnego smartfona (i nie tylko), Allegro to świetny wybór!

Prawdziwa okazja

Choć premierowa promocja, w ramach której POCO F3 kosztował tylko 1399 złotych już się zakończyła, to nawet w rekomendowanej przez producenta cenie 1599 zł to nadal fantastyczny zakup. To smartfon ze średniej półki cenowej z parametrami technicznymi, których nie powstydziłby się telefon kosztujący dwukrotnie a może nawet trzykrotnie więcej. Jego budżetowy kuzyn, również znakomity POCO X3, zadebiutował dwa tygodnie temu i okazał się oczywiście prawdziwym przebojem. A F3 jest jeszcze lepszy.

W środku ma jeden z najnowocześniejszych procesorów mobilnych na świecie, Snapdragon 870, połączony z bardzo szybkimi kościami pamięci LPDDR5, pamięcią masową UFS 3.1 i układem graficznym Adreno 650. Taką wydajność do tej pory można było znaleźć w markowych flagowcach za kilka tysięcy złotych.

Obłędna cena

To prawie niewiarygodne, że tak mocny telefon może być dostępny w tak niskiej cenie. Zwłaszcza, że oprócz zaawansowanych podzespołów ma oczywiście także najnowszą łączność Wi-Fi 6. generacji i obsługę sieci 5G. A także świetny wyświetlacz AMOLED FullHD+, z funkcjami True Color i True Display oraz zgodnością ze standardem HDR10+. I dwa głośniki wyposażone w technologię Dolby Atmos oraz oczywiście świetne aparaty z głównym 48 Mpix. To naprawdę świetny smartfon, który zdążył już zachwycić recenzentów. Nic dziwnego, że tak szybko się wyprzedał w ofercie z niższą ceną.

POCO F3 to nie pierwszy smartfon, który debiutuje właśnie na Allegro w ramach bardzo atrakcyjnej, 24-godzinnej akcji promocyjnej. To już kolejna okazja i kolejny dowód na to, że jeśli chcemy kupić najnowszy telefon w najlepszej cenie, powinniśmy uważnie śledzić oferty Allegro. To bezpieczne, wygodne, tanie i po prostu inteligentne zakupy.

