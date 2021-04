Ewolucja rąk graczy. Tak mogłyby wyglądać dłonie, gdyby były stworzone do grania

Setki milionów osób gra w gry wideo, jednak niekoniecznie nasze ręce są przystosowane do tego, by je trzymać w sposób dla nas w pełni wygodny. "Co by było gdyby nasze ręce wyewoluowały do uzyskania jak najlepszych wyników w grach?" - na to pytanie postanowiło uzyskać odpowiedź SlotsWise wraz z Cornelius Creative. Ta druga z firm stworzyła realistyczny model 3D tego, jak mogłyby zmienić się zmienić nasze ręce w wyniku ewolucji, tak aby skuteczniej grać.