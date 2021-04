Lodówka dla astronautów. Będzie działać w stanie nieważkości

Inżynierowie z Purdue University, Air Squared Inc. i Whirlpool Corporation pracują nad lodówką, która sprawdzi się w kosmicznych warunkach. Jak donosi portal Tech Xplore, chodzi o urządzenie działające zarówno w stanie nieważkości, jak i do góry nogami.

Jednym z głównych celów projektu finansowanego w ramach Small Business Innovation Research (SBIR) NASA, jest większa trwałość żywności, która trafia do kosmosu. Obecnie produkty żywnościowe w puszkach oraz suszone mają okres przydatności do spożycia wynoszący około 3 lata. Nowe urządzenie pozwoli go wydłużyć do 5–6 lat.

Systemy chłodzenia, które obecnie funkcjonują na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, nie są wykorzystywane w celu przechowywania żywności. Służą natomiast eksperymentom oraz zabezpieczeniu próbek biologicznych. Dodatkowo zużywają znacznie więcej energii niż lodówki na Ziemi. Inżynierowie planują to zmienić i zapewnić astronautom z ISS dostęp do pożywniejszych posiłków o lepszej jakości właśnie za sprawą nowych możliwości ich przechowywania.

Pierwsze testy kosmicznej lodówki zostały zaplanowane na maj br. Zostaną przeprowadzone w laboratorium badawczym Zero Gravity Corporation (ZERO-G) w Wirginii w Stanach Zjednoczonych. Lodówka zostanie sprawdzona podczas lotów w warunkach mikrograwitacji. Dane zgromadzone podczas badań pozwolą ocenić, czy projekt jest gotowy do użycia w kosmosie.

— W typowej lodówce grawitacja pomaga utrzymać ciecz i opary tam, gdzie powinny być. Podobnie, system smarowania olejem wewnątrz sprężarki lodówki jest oparty na grawitacji. Wprowadzając nową technologię w kosmos, kluczowe znaczenie ma zapewnienie niezawodności całego systemu w stanie nieważkości – powiedział Leon Brendel z Purdue University, cytowany przez Tech Xplore.

W kosmicznej lodówce inżynierowie zastosowali bezolejową sprężarkę, zaprojektowaną przez firmę Air Squared. Jej działanie zostanie sprawdzone podczas zbliżających się testów. Podobnie jak możliwość działania urządzenia w różnych orientacjach.